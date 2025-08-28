Esta será la ruta y las calles que cerrarán por la marcha “La Resistencia” en CDMX

Este domingo 31 de agosto, diversas organizaciones civiles llevarán a cabo la marcha “La Resistencia”, una movilización en contra de lo que denominan el “avance del autoritarismo” de los gobiernos de Morena. La protesta partirá de la Diana Cazadora y recorrerá vialidades clave de las colonias Juárez, Roma y Condesa, por lo que se esperan importantes afectaciones viales.

A continuación, te presentamos la ruta detallada, los horarios y las posibles alternativas viales para que tomes tus precauciones.

Ruta, Horarios y Puntos de la marcha “La Resistencia”

El contingente seguirá una ruta escalonada con varios puntos de reunión para permitir que más personas se sumen en el camino. El itinerario, de acuerdo con los organizadores, es el siguiente:



11:00 AM - Salida: La concentración iniciará en la glorieta de la Diana Cazadora, rumbo a Sevilla.

12:00 PM - Primer Punto de Reunión: El grupo avanzará sobre Sevilla hasta Av. Chapultepec, esquina con Londres.

12:20 PM - Segundo Punto de Reunión: La marcha continuará hasta la Avenida Salamanca hasta llegar al camellón de la calle Durango.

12:40 PM - Tercer Punto de Reunión: El recorrido seguirá por las calles de la colonia Roma hasta el Parque España.

1:00 PM - Llegada y Evento Principal: Se espera que la marcha arribe al Foro Lindbergh, en el corazón del Parque México, donde dará inicio el evento principal de la manifestación.

¿Qué calles estarán cerradas? Alternativas por la marcha el domingo 31 de agosto

Debido a la ruta de la manifestación, se prevén afectaciones a la circulación en las siguientes vialidades y sus cruces:

Paseo de la Reforma (en el tramo cercano a la Diana Cazadora).

Calle Sevilla.

Avenida Chapultepec (entre Sevilla y Salamanca).

Avenida Salamanca.

Calle Oaxaca.

Calle Sonora.

Avenida México.

. Avenida Michoacán.

Se recomienda a los automovilistas utilizar como alternativas viales el Circuito Interior, la Avenida de los Insurgentes y el Eje 2 Poniente (Monterrey) para evitar la zona del conflicto.

RT quien venga el domingo

FAV quien nos apoye de lejos ❤️‍🔥



¡Viva LA Resistencia! pic.twitter.com/OZ4xkwJ7KW — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) August 28, 2025

¿Cuál es el motivo de la marcha “La Resistencia”?

Esta marcha es convocada por diversas organizaciones y figuras de la oposición, como la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. Los organizadores acusan a los gobiernos de Morena, incluyendo las administraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, de instaurar una “dictadura disfrazada” y de querer “apropiarse de órganos autónomos”.

Según Miguel de Samaniego, vocero de la movilización, la marcha es un “llamado a la gente que está harta” y busca trazar una ruta política de cara a las elecciones intermedias de 2027.

