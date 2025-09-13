Logo InklusionSitio accesible
Marchas y movilizaciones en CDMX Hoy 13 de septiembre: manifestantes en Monumento a Cuauhtémoc

¡Toma tus precauciones! Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre las marchas y concentraciones en CDMX durante hoy sábado 13 de septiembre de 2025.

Escrito por: Arturo Engels
Tráfico sobre Periférico Sur, dirección norte.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como cuáles serán las movilizaciones y marchas CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino de este sábado 13 de septiembre de 2025.

¡Que no te sorprendan! Estas son las concentraciones y marchas que se tienen previstas para el día de hoy sábado 13 de septiembre de 2025.

Cierre a la circulación en Reforma

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informa sobre un cierre a la circulación en Reforma a partir de Insurgentes, con dirección al Oriente; pero la alternativa vial es Insurgentes y Chapultepec.

Marcha por el “Día Mundial para la Prevención del Suicidio”

Alrededor las 9 de la mañana de hoy sábado 13 de septiembre de 2025, integrantes de UNISOCIAL, A.C. marcharán del Monumento a Cuauhtémoc, con destino al Monumento a la Revolución; esto en el marco de la conmemoración del “Día Mundial para la Prevención del Suicidio”, realizarán una marcha con el objetivo de asistir al evento “Mega Help Raíces”, cuya finalidad es la de sensibilizar a la sociedad, además de promover acciones para prevenir el suicidio y en favor de la salud mental.

Percance vehicular en Calzada de Tlalpan

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informa sobre un percance vehicular en Calzada de Tlalpan, justo a la altura de 20 de Agosto, en la colonia San Diego Churubusco.

Manifestaciones y movilizaciones de hoy 13 de septiembre de 2025

¿Marchas en CDMX? Conforme a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy sábado 13 de septiembre de 2025, se tienen previstas 1 marcha, 13 concentraciones y 21 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.

