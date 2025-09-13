Marchas y movilizaciones en CDMX Hoy 13 de septiembre: manifestantes en Monumento a Cuauhtémoc
¡Toma tus precauciones! Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre las marchas y concentraciones en CDMX durante hoy sábado 13 de septiembre de 2025.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como cuáles serán las movilizaciones y marchas CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino de este sábado 13 de septiembre de 2025.
¡Que no te sorprendan! Estas son las concentraciones y marchas que se tienen previstas para el día de hoy sábado 13 de septiembre de 2025.
EN VIVO
Cierre a la circulación en Reforma
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informa sobre un cierre a la circulación en Reforma a partir de Insurgentes, con dirección al Oriente; pero la alternativa vial es Insurgentes y Chapultepec.
#PrecauciónVial | Considera cerrada la circulación en Reforma a partir de Insurgentes al Oriente, por manifestantes. #AlternativaVial Insurgentes y Chapultepec. pic.twitter.com/vGDV6XxbrJ— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 13, 2025
Marcha por el “Día Mundial para la Prevención del Suicidio”
Alrededor las 9 de la mañana de hoy sábado 13 de septiembre de 2025, integrantes de UNISOCIAL, A.C. marcharán del Monumento a Cuauhtémoc, con destino al Monumento a la Revolución; esto en el marco de la conmemoración del “Día Mundial para la Prevención del Suicidio”, realizarán una marcha con el objetivo de asistir al evento “Mega Help Raíces”, cuya finalidad es la de sensibilizar a la sociedad, además de promover acciones para prevenir el suicidio y en favor de la salud mental.
#PrecauciónVial | Considera concentración de manifestantes en inmediaciones del Monumento a Cuauhtémoc, ubicado en Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes, sin afectar vialidad. pic.twitter.com/4eC3enOBLZ— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 13, 2025
Percance vehicular en Calzada de Tlalpan
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informa sobre un percance vehicular en Calzada de Tlalpan, justo a la altura de 20 de Agosto, en la colonia San Diego Churubusco.
#PrecauciónVial | Se registra percance vehicular en Calz. de Tlalpan a la altura de 20 de Agosto, col. San Diego Churubusco, permite el paso de servicios de emergencia. pic.twitter.com/5RVJROZCbL— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 13, 2025
Manifestaciones y movilizaciones de hoy 13 de septiembre de 2025
¿Marchas en CDMX? Conforme a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy sábado 13 de septiembre de 2025, se tienen previstas 1 marcha, 13 concentraciones y 21 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este sábado 13 de septiembre en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 13, 2025
🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDlz3q pic.twitter.com/6nrWMwEU1Y