¡Ay, no! Ahora es la Línea A con esperas de hasta 20 minutos para avanzar
Este es el avance del Metro CDMX hoy sábado 13 de septiembre; Fuerza Informativa Azteca trae para ti los detalles EN VIVO.
No llegues tarde a tus actividades de hoy sábado 13 de septiembre 2025 y consulta nuestro minuto a minuto sobre el avance de las 12 líneas del Metro CDMX.
Traemos para ti al momento si hay estaciones cerradas, afectaciones por lluvias o marchas lentas.
EN VIVO
Reportan largas esperas en Línea A
Usuarios reportan que ahora la Línea A presenta avance lento, pues deben esperar hasta 20 minutos.
Llevamos más de 20 min en la estación Tepalcates y no avanza— LATC GUNNER (@Gunner_Ops) September 13, 2025
Línea 3 con largas esperas
A minutos de la apertura del Metro CDMX, la Línea 3 ya presenta afectaciones, pues usuarios reportan esperas de hasta 20 minutos para abordar.
A que hr empieza el. Servicio en indios, 😡😡😡😡😡😡 pic.twitter.com/oPpvj3GWSN— Lu SD (@LuzSand30830941) September 13, 2025