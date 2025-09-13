Logo InklusionSitio accesible
¡Ay, no! Ahora es la Línea A con esperas de hasta 20 minutos para avanzar

Este es el avance del Metro CDMX hoy sábado 13 de septiembre; Fuerza Informativa Azteca trae para ti los detalles EN VIVO.

Escrito por: Ollinka Méndez
No llegues tarde a tus actividades de hoy sábado 13 de septiembre 2025 y consulta nuestro minuto a minuto sobre el avance de las 12 líneas del Metro CDMX.

Traemos para ti al momento si hay estaciones cerradas, afectaciones por lluvias o marchas lentas.

EN VIVO

Reportan largas esperas en Línea A

Usuarios reportan que ahora la Línea A presenta avance lento, pues deben esperar hasta 20 minutos.

Línea 3 con largas esperas

A minutos de la apertura del Metro CDMX, la Línea 3 ya presenta afectaciones, pues usuarios reportan esperas de hasta 20 minutos para abordar.

