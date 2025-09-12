Metro CDMX hoy 12 de septiembre: ¿Qué Líneas tienen retrasos considerables?
No te pierdas las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este viernes 12 de septiembre, para que puedas tomar precauciones en tu camino.
Estas son las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este viernes 12 de septiembre Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el minuto a minuto del avance de trenes del transporte para que evites llegar tarde a tus destinos.
Metro EN VIVO
¿Está abierta la estación Zócalo hoy viernes 12 de septiembre?
¡Toma precauciones! La estación Zócalo/Tenochtitlan continúa cerrada hasta nuevo aviso, así lo informó el Metro CDMX.
Retrasos en Línea 9
Usuarios comentan que el tren lleva 10 minutos sin pasar en la estación Tacubaya en la Línea 9.
Comienza el servicio en el Metro CDMX este viernes
Inicia el servicio en el Metro CDMX. La temperatura en la CDMX será de una máxima de 22° y una mínima de 13°C. Toma en cuenta la probabilidad muy alta de lluvia, por lo que el servicio se verá afectado a lo largo del día.