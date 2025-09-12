Marchas CDMX: ¡Toma tus precauciones! Prevén 11 concentraciones y una rodada ciclista para este viernes en la capital
La agenda de movilizaciones estará marcada por protestas y colectivos cannábicos en las alcaldías Milpa Alta y Cuauhtémoc; sigue las marchas CDMX EN VIVO.
Este viernes 12 de septiembre, la capital del país registrará una jornada de movilizaciones que incluye al menos once concentraciones y una rodada ciclista, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). A diferencia de otros días, no se tienen previstas marchas de gran afluencia, pero sí diversas reuniones en puntos clave de la ciudad para exponer distintas demandas sociales.
Eventos
Además de estas movilizaciones, las autoridades informaron que se tienen registrados 17 eventos de esparcimiento en distintas partes de la ciudad. Se recomienda a la ciudadanía tomar en cuenta estas actividades para planificar sus traslados a lo largo del día.
Rodadas ciclistas en CDMX hoy
En cuanto a la movilidad sobre ruedas, el grupo “Bike Motivation” ha programado una rodada ciclista que iniciará a las 08:45 horas. El punto de partida será la Calzada Ermita Iztapalapa número 848, en la colonia Minerva, alcaldía Iztapalapa. El contingente pedaleará con destino a un centro comercial ubicado en la avenida Lomas Verdes, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, por lo que su trayecto abarcará tanto vialidades de la capital como de la zona conurbada.
Concentraciones HOY en CDMX
Desde las 9:00 horas, en la alcaldía Milpa Alta, el colectivo Mercaditas Autónomas Momoxcas llevará a cabo una “Mercadita Feminista” en la explanada de la demarcación. El propósito de esta actividad es protestar y visibilizar la violencia económica que, según denuncian, afecta a las mujeres de la comunidad milpaltense.
Más tarde, al mediodía, la alcaldía Cuauhtémoc será el epicentro de varias manifestaciones simultáneas. Por un lado, el colectivo “La Comuna 4:20" se congregará en dos ubicaciones: el Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” y el Jardín “Luis Pasteur”. La finalidad de estas reuniones es insistir en su petición de espacios seguros y regulados para el consumo de cannabis. Además, buscan abrir canales de diálogo político con las autoridades para fortalecer su presencia comunitaria y exponer sus demandas ante los legisladores de la Ciudad de México.
A la misma hora, pero en la Plaza Tlaxcoaque, ubicada en la colonia Centro, la Colectiva “Hijas de la Cannabis” realizará un evento denominado “Ritual Mexica”. Esta manifestación tiene como objetivo exigir la creación de más espacios seguros y culturales para mujeres, siempre desde una perspectiva de género, promoviendo entornos libres de violencia.