Marchas CDMX: ¡Toma tus precauciones! Prevén 11 concentraciones y una rodada ciclista para este viernes en la capital

Desde las 9:00 horas, en la alcaldía Milpa Alta, el colectivo Mercaditas Autónomas Momoxcas llevará a cabo una “Mercadita Feminista” en la explanada de la demarcación. El propósito de esta actividad es protestar y visibilizar la violencia económica que, según denuncian, afecta a las mujeres de la comunidad milpaltense.

Más tarde, al mediodía, la alcaldía Cuauhtémoc será el epicentro de varias manifestaciones simultáneas. Por un lado, el colectivo “La Comuna 4:20" se congregará en dos ubicaciones: el Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” y el Jardín “Luis Pasteur”. La finalidad de estas reuniones es insistir en su petición de espacios seguros y regulados para el consumo de cannabis. Además, buscan abrir canales de diálogo político con las autoridades para fortalecer su presencia comunitaria y exponer sus demandas ante los legisladores de la Ciudad de México.

A la misma hora, pero en la Plaza Tlaxcoaque, ubicada en la colonia Centro, la Colectiva “Hijas de la Cannabis” realizará un evento denominado “Ritual Mexica”. Esta manifestación tiene como objetivo exigir la creación de más espacios seguros y culturales para mujeres, siempre desde una perspectiva de género, promoviendo entornos libres de violencia.