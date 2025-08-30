¡Sábado de movilizaciones! Estas son las marchas CDMX para hoy 30 de agosto 2025; bloqueos y afectaciones
¡No llegues tarde a tus actividades! FÍA trae para ti toda la información sobre marchas CDMX, bloqueos y alternativas viales EN VIVO para este 30 de agosto 2025.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha informado sobre las diversas movilizaciones programadas para este sábado en la capital, por lo que se recomienda a la ciudadanía planificar sus traslados. Se anticipa una jornada con 2 marchas CDMX, 9 concentraciones y diversas rodadas.
Concentraciones en la CDMX hoy
La alcaldía Cuauhtémoc será el epicentro de las principales actividades. La jornada comenzará a las 9:00 horas con una concentración del Colectivo “Glorieta de las y los Desaparecidos” en la Glorieta del Ahuehuete.
Rodadas en la CDMX
Se prevé una rodada motociclista a las 19:30 horas que partirá de la colonia Clavería, en Azcapotzalco, con destino al Hospital General “Dr. Enrique Cabrera”, en la alcaldía Álvaro Obregón.
Marchas CDMX HOY
A las 10:00 horas, en el marco del “Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada”, el Comité “¡Hasta Encontrarlos!” marchará desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo para exigir avances en la búsqueda de personas.
Más tarde, a las 15:00 horas, el Movimiento Antorchista Nacional partirá de la Glorieta del Ahuehuete rumbo al Palacio de Bellas Artes en una “Caravana Cultural” para defender el derecho a la educación de jóvenes de Oaxaca.