¡Sábado de movilizaciones! Estas son las marchas CDMX para hoy 30 de agosto 2025; bloqueos y afectaciones

A las 10:00 horas, en el marco del “Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada”, el Comité “¡Hasta Encontrarlos!” marchará desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo para exigir avances en la búsqueda de personas.

Más tarde, a las 15:00 horas, el Movimiento Antorchista Nacional partirá de la Glorieta del Ahuehuete rumbo al Palacio de Bellas Artes en una “Caravana Cultural” para defender el derecho a la educación de jóvenes de Oaxaca.