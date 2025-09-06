Marchas hoy en CDMX, 6 de septiembre de 2025: ¿Qué manifestaciones habrá?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas por las marchas, así como cuáles serán las movilizaciones y concentraciones en CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino de este sábado 6 de septiembre de 2025.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer sobre las movilizaciones y marchas en CDMX durante la jornada de hoy sábado en diversos puntos de la Ciudad de México.

