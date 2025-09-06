Marchas hoy en CDMX, 6 de septiembre de 2025: ¿Qué manifestaciones habrá?
Consulta las marchas y manifestaciones programadas para hoy, sábado 6 de septiembre de 2025, en CDMX. Entérate de horarios y posibles afectaciones viales.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas por las marchas, así como cuáles serán las movilizaciones y concentraciones en CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino de este sábado 6 de septiembre de 2025.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer sobre las movilizaciones y marchas en CDMX durante la jornada de hoy sábado en diversos puntos de la Ciudad de México.
EN VIVO
Considera afectación vial en zona Centro
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informa que consideres una afectación vial en inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México, esto por evento a las 18:30 horas.
#PrecauciónVial | Considere afectación vial en inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, por evento a las 18:30 horas. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/6IJ8ClnRhT— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 6, 2025
Manifestaciones y movilizaciones de hoy 6 de septiembre de 2025
Conforme a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy sábado 6 de septiembre de 2025, se tienen previstas 2 marchas, 7 concentraciones y 25 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este sábado 06 de septiembre en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 6, 2025
🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDl1dS pic.twitter.com/dYp4jPkgtJ