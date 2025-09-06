Dos hombres fueron víctimas de secuestro en la Ciudad de México (CDMX) y los presuntos responsables acabaron detenidos después de pedirle a una de ellas salir a conseguir el dinero del rescate que estaban pidiendo por su liberación.

Los hechos ocurrieron en la alcaldía Cuajimalpa, donde un par de individuos mantenían privados de la libertad a dos hombres, y de acuerdo con el reporte, los secuestradores exigieron 800 mil pesos para evitar hacerles daños. La víctima fue liberada y los dos presuntos responsables arrestados con una fuerte suma de dinero.

Secuestro en CDMX: víctima logró pedir ayuda a la policía

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) patrullaban por la colonia Bosques de las Lomas, cuando un hombre visiblemente nervioso, les solicitó apoyo y les comentó que en un inmueble localizado en la calle Bosque de Radiatas, su compañero de trabajo se encontraba privado de la libertad.

El denunciante señaló que los sujetos que tenían amagado a su amigo, también a él, lo retuvieron, sin embargo, le permitieron salir para que consiguiera el dinero en efectivo que solicitaban para dejarlos en libertad.

Víctima de secuestro es liberada y dinero del rescate fue recuperado

Los policías de inmediato implementaron un dispositivo de seguridad en las inmediatamente del predio e ingresaron a la sala de juntas de un departamento utilizado como oficinas y, en ese momento, los sujetos se alejaron de la víctima, misma que fue resguardada por los oficiales de la SSC de CDMX.

Los detenidos son Juan Francisco “N” y Alejandro “N”, ambos de 54 años de edad, quienes junto con 50 mil pesos en efectivo que les fueron asegurados y cuatro teléfonos celulares, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

“Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, atendieron una denuncia ciudadana en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, rescataron a un hombre que fue privado de la libertad, detuvieron a dos personas y aseguraron 50 mil pesos en efectivo”, informó la institución.