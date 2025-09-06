Un caso de abuso sexual en Quintana Roo se descubrió luego de que personal de la fiscalía estatal acudió a una secundaria a dar una plática de prevención. La víctima es una estudiante, quien habría sido agredida por un hombre desde que la víctima tenía seis años de edad.

Esta situación se dio a conocer tras una plática como parte del programa “Prevención a través de la educación”, entre la comunidad estudiantil y padres de familia, en tanto, el presunto responsable logró ser identificado.

Detienen a hombre acusado de abuso sexual en Quintana Roo

La Fiscalía de Quintana Roo informó que detectó un probable caso de abuso sexual y violación en agravio de una estudiante de identidad reservada.

Luego de que personal de la Fiscalía detectara la situación de la víctima, la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Sexuales y el Libre Desarrollo de la Personalidad, solicitó y obtuvo de un juez, la orden de aprehensión en contra del presunto agresor, misma que fue cumplimentada por Policías de Investigación.

El probable responsable es un sujeto identificado como Juan Manuel “N”, quien fue detenido y vinculado a proceso por su posible relación con los delitos señalados.

Alumna de secundaria habría sido abusada desde que tenía 6 años

Juan Manuel “N” es investigado por hechos que presuntamente ocurrieron reiteradamente desde que la víctima tenía seis años de edad. Este hombre, aprovechando su cercanía familiar con la menor, se acercaba a ella para supuestamente cometer abusos sexuales.

Tras su detención y presentación ante la autoridad que lo requirió, el juez analizó los datos de prueba proporcionados por la Fiscalía General del Estado, determinando que contaba con elementos suficientes para dictarle el auto de vinculación a proceso, además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

