Metro CDMX: Este es el avance de las 12 líneas hoy sábado 6 de septiembre 2025
Planea tu viaje y no llegues a ningún lado; FIA trae para ti un minuto a minuto sobre el avance de trenes de las 12 líneas del Metro CDMX este sábado.
Consulta el avance del Metro CDMX en sus 12 líneas y no llegues tarde a tus actividades este 6 de septiembre 2025. Traemos un minuto a minuto exclusivamente para ti.
EN VIVO
Retrasos en la Línea 8
Esta mañana se presentan retrasos en la alinea 8 del Metro CDMX. Toma tus precauciones.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 8.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 6, 2025
Te recordamos:
* Permitir el libre cierre de puertas.
* Ceder el paso a quienes descienden del vagón.
* Usar la palanca sólo en caso de emergencia.