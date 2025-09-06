Logo InklusionSitio accesible
Metro CDMX: Este es el avance de las 12 líneas hoy sábado 6 de septiembre 2025

Planea tu viaje y no llegues a ningún lado; FIA trae para ti un minuto a minuto sobre el avance de trenes de las 12 líneas del Metro CDMX este sábado.

Escrito por: Ollinka Méndez
Retrasos o avances del Metro CDMX HOY
Consulta el minuto a minuto del avance de Renés de las 12 líneas del Metro CDMX. |Metro CDMX

Consulta el avance del Metro CDMX en sus 12 líneas y no llegues tarde a tus actividades este 6 de septiembre 2025. Traemos un minuto a minuto exclusivamente para ti.

EN VIVO

Retrasos en la Línea 8

Esta mañana se presentan retrasos en la alinea 8 del Metro CDMX. Toma tus precauciones.

