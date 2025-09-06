¿Dónde está lloviendo hoy en CDMX este viernes 5 de septiembre 2025?

Esta semana se han registrado fuertes lluvias en la Ciudad de México (CDMX) las cuales han dejado grandes inundaciones en avenidas y calles principales en distintos puntos de las 16 alcaldías.

Para este viernes, en la capital del país, se reporta la presencia de lluvia en algunas zonas. El reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indica que esta noche, en la CDMX, se prevé ambiente fresco y persistencia de lluvias fuertes.

El Metro de la Ciudad de México informó que debido a que continúa lloviendo, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes.

#AvisoMetro:

Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 1, 2, 3,… — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 6, 2025

¿Dónde está lloviendo esta noche? Reporte EN VIVO de alcaldías

La noche de este viernes registra lluvias fuertes puntuales en las siguientes alcaldías:



Azcapotzalco

Coyoacán

Cuajimalpa

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Mientras que se reportan lluvias y chubascos en:



Benito Juárez

Cuauhtémoc

Iztacalco

Venustiano Carranza

¿Qué hacer en caso de actividad eléctrica cuando llueve?

En caso de presentarse una lluvia con actividad eléctrica, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil comparte algunas recomendaciones, tales como:



Refúgiate en interiores

Evita asomarte por balcones

Desconecta aparatos eléctricos

Aléjate de tuberías eléctricas y de gas

Reporta cualquier emergencia al 911

Sabes qué hacer en caso de caída de #granizo?

Toma en cuenta las siguientes recomendaciones.

Recuerda que #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/jFSgZCpxX9 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 6, 2025

¿Cuál es el clima en CDMX para este sábado 6 de septiembre 2025?

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que en el Valle de México habrá condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día.

Durante la mañana, se prevé ambiente fresco a templado en la región; frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de chubascos con lluvias fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México; dichas lluvias se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

