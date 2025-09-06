Metro de CDMX: Avance y marcha de los trenes EN VIVO 5 de septiembre 2025
Este es el reporte del avance de los trenes en las Líneas del Metro de la CDMX este viernes 5 de septiembre de 2025.
Conoce aquí cuál es el avance del Metro de la Ciudad de México (CDMX) este viernes 5 de septiembre de 2025. ¿Hay afectaciones y marcha lenta en algunas Líneas? Este el reporte en vivo de la circulación de los trenes.
¿Qué celebra el Metro de CDMX? Usuarios señalan fallas a 56 años de su inauguración
El Metro de la CDMX está de aniversario, pero para los millones de usuarios que lo usan, en todos estos años el servicio deja mucho de qué hablar por sus fallas y momentos tristes como fue el desplome de la Línea 12 del Metro dejó 26 muertos y un centenar de heridos.
¿Hay algo que celebrar? Metro de CDMX cumple 56 años, pero fallas en el servicio ‘apagan el pastel’
Línea 7 nuevamente presenta afectación en el servicio
La Línea 7 nuevamente presenta afectación en el servicio y usuarios reportan marcha lenta en los trenes. Al respecto, el Metro dio a conocer que se agiliza la circulación de los trenes después de realizar revisión en zona de vías.
Buena tarde. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 7, después de realizar revisión en zona de vías. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 6, 2025
Marcha de trenes es lenta en la Línea B
La marcha es lenta en Línea B. El Metro indicó que se realiza revisión en la zona de vías y en breve se agiliza la circulación.
Buena tarde. Al momento la marcha es lenta en Línea B, se realiza revisión en la zona de vías. En breve se agiliza la circulación. Respeta la línea de seguridad, y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 5, 2025
Reportan humo en Línea 7 y retiran tren de servicio
Un tren fue retirado en la Línea 7, en tanto, usuarios reportaron la presencia de humo y olor a quemado en la zona.
Buena tarde. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 7, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 5, 2025
Reportan marcha lenta en Línea 3
Usuarios del Metro de CDMX, a través de X, reportan que existe un avance lento en los trenes en la Línea 3. El Metro informó que solo se presenta alta afluencia y se agiliza el avance de los trenes.
Buena tarde. Se presenta alta afluencia en la Línea 3, se agiliza el avance de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 5, 2025
Anuncian concierte de TEX TEX y Los Kcomxtles en la Glorieta de los Insurgentes
El Metro de la CDMX anunció que a las 15:00 horas se llevaría a cabo un concierto en la Glorieta de los Insurgentes, afuera de la Línea 1, en donde se presentaría Tex Tex y Los Kcomxtles, con motivo de los 56 años de servicio del Metro.