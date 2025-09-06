Metro de CDMX: Avance y marcha de los trenes EN VIVO 5 de septiembre 2025

El Metro de la CDMX está de aniversario, pero para los millones de usuarios que lo usan, en todos estos años el servicio deja mucho de qué hablar por sus fallas y momentos tristes como fue el desplome de la Línea 12 del Metro dejó 26 muertos y un centenar de heridos.

¿Hay algo que celebrar? Metro de CDMX cumple 56 años, pero fallas en el servicio ‘apagan el pastel’