Marchas hoy: manifestaciones en 26 de septiembre de 2025 | CDMX se blinda por marcha de Ayotzinapa
Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy, viernes 26 de septiembre de 2025, en CDMX. Entérate de horarios y afectaciones.
¡Toma tus precauciones! La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer sobre las movilizaciones y marchas en CDMX durante la jornada de hoy 26 de septiembre de 2025
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como cuáles serán las movilizaciones y marchas CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino de este viernes.
EN VIVO
Sigue cierre a la circulación en calles aledañas a SEGOB
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que sigue cerrada la circulación en calles aledañas a la Secretaría de Gobernación, esto debido a vallas metálicas.
#PrecauciónVial | Considera cerrada la circulación en calles aledañas a @SEGOB_mx, por vallas metálicas. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/WDHgTnAwzm— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 26, 2025
Marcha y concentración en Jornada de Lucha “Ayotzinapa
Madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa se concentrarán y realizarán una marcha para exigir al gobierno avances concretos en la investigación y el esclarecimiento de los hechos, dando seguimiento a cinco líneas de investigación.
#PrecauciónVial | Considera concentración de manifestantes a las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia, para posteriormente iniciar una marcha a las 16:00 horas con destino el Zócalo Capitalino.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 26, 2025
Sigue cierre en lateral de Paseo de la Reforma
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que continúa cerrada la circulación en lateral de la avenida Paseo de la Reforma rumbo al Poniente, esto a la altura de Río Sena, en la alcaldía Cuauhtémoc. La alternativa vial es la avenida Chapultepec y Río Pánuco.
#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en lateral de Av. Paseo de la Reforma al Poniente a la altura de Río Sena, alcaldía Cuauhtémoc, por vallas metálicas. #AlternativaVial Av. Chapultepec y Río Pánuco. pic.twitter.com/qtHwHHyO48— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 26, 2025
Manifestaciones y movilizaciones de hoy 26 de septiembre de 2025
Conforme a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy viernes 26 de septiembre de 2025, se tienen previstas 1 marchas, 19 concentraciones y 16 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este viernes 26 de septiembre en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 26, 2025
🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDlz3q pic.twitter.com/cN7ELPChJH