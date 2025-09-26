Logo InklusionSitio accesible
Marchas hoy: manifestaciones en 26 de septiembre de 2025 | CDMX se blinda por marcha de Ayotzinapa

Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy, viernes 26 de septiembre de 2025, en CDMX. Entérate de horarios y afectaciones.

Escrito por: Arturo Engels
La marcha de Ayotzinapa está convocada a las 4 PM, del Ángel de la Independencia al Zócalo
Marchas en CDMX: Guía completa hoy viernes 26 de septiembre de 2025|Arturo Engels

¡Toma tus precauciones! La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer sobre las movilizaciones y marchas en CDMX durante la jornada de hoy 26 de septiembre de 2025

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como cuáles serán las movilizaciones y marchas CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino de este viernes.

Sigue cierre a la circulación en calles aledañas a SEGOB

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que sigue cerrada la circulación en calles aledañas a la Secretaría de Gobernación, esto debido a vallas metálicas.

Marcha y concentración en Jornada de Lucha “Ayotzinapa

Madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa se concentrarán y realizarán una marcha para exigir al gobierno avances concretos en la investigación y el esclarecimiento de los hechos, dando seguimiento a cinco líneas de investigación.

Sigue cierre en lateral de Paseo de la Reforma

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que continúa cerrada la circulación en lateral de la avenida Paseo de la Reforma rumbo al Poniente, esto a la altura de Río Sena, en la alcaldía Cuauhtémoc. La alternativa vial es la avenida Chapultepec y Río Pánuco.

Manifestaciones y movilizaciones de hoy 26 de septiembre de 2025

Conforme a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy viernes 26 de septiembre de 2025, se tienen previstas 1 marchas, 19 concentraciones y 16 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.

