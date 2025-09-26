Logo InklusionSitio accesible
¡Caos en el Metro CDMX! Retrasos en 1, 8 y 9; toma tus precauciones

Consulta en nuestro minuto a minuto sobre el avance o retrasos en las 12 líneas del Metro CDMX hoy 26 de septiembre de 2025. FIA te mantiene informado.

Escrito por: Ollinka Méndez
Este es el avance de las 12 líneas del Metro CDMX este 26 de septiembre 2025
Conoce el avance del Metro CDMX para este 26 de septiembre 2025.|Metro CDMX

No llegues tarde de tus actividades con el avance de los 12 líneas del metro CDMX hoy 26 de septiembre de 2025, fecha en el que se presentará una gran marcha en la capital del país.

EN VIVO

Largas filas en transbordos hacia la Línea B

El Metro CDMX amanece colapsado en varias de sus líneas; usuarios reportan alta afluencia.

Se reporta retrasos en varias líneas del Metro CDMX

Alta afluencia y retrasos en la línea 1 del Metro CDMX.

Esperas de 40 minutos para abordar en línea 9

Usuarios reportan esperas de hasta 40 minutos para poder abrirse en la Línea 9 del Metro CDMX esta mañana.

