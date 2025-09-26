¡Caos en el Metro CDMX! Retrasos en 1, 8 y 9; toma tus precauciones
Consulta en nuestro minuto a minuto sobre el avance o retrasos en las 12 líneas del Metro CDMX hoy 26 de septiembre de 2025. FIA te mantiene informado.
No llegues tarde de tus actividades con el avance de los 12 líneas del metro CDMX hoy 26 de septiembre de 2025, fecha en el que se presentará una gran marcha en la capital del país.
EN VIVO
Largas filas en transbordos hacia la Línea B
El Metro CDMX amanece colapsado en varias de sus líneas; usuarios reportan alta afluencia.
Porque no ponen que la línea 1 en san Lázaro está así de llena pic.twitter.com/JqQ1WdFSTc— Alejandro Zamora (@alanzamora1603) September 26, 2025
Se reporta retrasos en varias líneas del Metro CDMX
Alta afluencia y retrasos en la línea 1 del Metro CDMX.
@telediario— Angélica Iza (@angie_iza) September 26, 2025
Así está san Lázaro para ir a la línea 1 pic.twitter.com/Muoavx9wZd
Esperas de 40 minutos para abordar en línea 9
Usuarios reportan esperas de hasta 40 minutos para poder abrirse en la Línea 9 del Metro CDMX esta mañana.
40 minutos y no puede llega de Pantitlán a Tacubaya línea 9— Rocio Pantoja (@Rocio_Pantoja) September 26, 2025