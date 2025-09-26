Un adolescente de 17 años de edad fue víctima de secuestro en el Estado de México (Edomex), luego de que un grupo de hombres encapuchados llegó a un local comercial y se llevó contra su voluntad.

El caso llegó a las autoridades, quienes iniciaron las labores de búsqueda para encontrarlo y detener a los responsables de haber privado de la libertad al menor de edad el 22 de septiembre pasado.

Menor fue secuestrado en Tlalnepantla: se lo llevaron en una camioneta

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), luego de trabajos de inteligencia, el menor de edad que había sido privado de la libertad en el municipio de Tlalnepantla fue localizado con vida y se encuentra con su familia de nuevo.

Hace tres días, cuatro individuos encapuchados ingresaron a un local comercial, donde amagaron a una persona con un arma de fuego, mientras otros se llevaron al adolescente de 17 años, a bordo de una camioneta Honda CRV color vino y huyeron con dirección a la avenida Gustavo Baz.

Detienen a presuntos implicados en secuestro de menor en Edomex

Una vez que el caso fue informado a las autoridades, se comenzó con la búsqueda de la víctima y en esta acción, fueron detenidos dos presuntos implicados en el caso.

Luego de un operativo fue capturado Raúl “N” de 25 años, sobre la Avenida Miguel Hidalgo, esquina Vía Adolfo López Mateos, colonia Santa María Tlayacampa y Carlos “N” de 23 años, sobre calle Ixtlahuaca esquina Tlalnepantla, colonia Isidro Fabela.

Tras una inspección preventiva, a los detenidos se les aseguraron bolsas con hierba verde con características de la marihuana, empaques con una sustancia blanca con similitudes a la cocaína, siete cápsulas con posible cristal, un cargador de arma de fuego y cartuchos útiles.

Ambos individuos fueron trasladados junto con los indicios asegurados a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación jurídica.

En el operativo participaron elementos de la Secretarías de Seguridad del Estado de México (SSEM), de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía de Justicia Mexiquense (FGJEM) y Seguridad Pública Municipal.

