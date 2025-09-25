VIDEO: ¡A patadas! Captan a mujer golpeando a policía de la SSC en Benito Juárez

Un video que circula por redes sociales muestra como una mujer está golpeando a un policía de la SSC, en calles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México (CMDX), tras una discusión con su expareja.

La grabación muestra el momento en que la mujer lanza una patada al uniformado mientras este solicita apoyo por radio.

Patean a policía de la SSC en alcaldía Benito Juárez

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron la mañana de este jueves, cuando agentes acudieron a la calle Altamira tras el reporte de una persona agresiva.

En el sitio, un hombre señaló que su expareja sentimental llegó e intentó ingresar por la fuerza a su domicilio, insultándolo y golpeando la puerta.

Por su parte, un oficial trató de calmar a la mujer, sin embargo, se tornó aún más agresiva. En un momento, comenzó a gritar y a patearlo mientras el policía pedía apoyo:"¿Quítate qué güey? Sí, me pegaste, hace rato bien verguero, órale, güey, órale que llegue la unidad de género, güey tu puta madre”.

Respecto a un video que circula en redes sociales, en el que se observa a una mujer que agrede físicamente a un policía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informa:



Tras las agresiones, llegó una segunda patrulla, para detenerla y trasladarla ante el juez cívico, quien elaboró la boleta de remisión correspondiente.

La SSC informó que personal de Asuntos Internos y de Derechos Humanos acompaña al oficial para que presente la denuncia formal ante las autoridades competentes.

Mujer golpea a policía tras exigirle pagar el pasaje en Tuzobús, Hidalgo

Otro caso de violencia se registró el pasado 22 de septiembre en la estación Juan C. Doria, cuando la mujer ingresó al sistema de transporte junto con su hijo por debajo del torniquete, aprovechándose de que la guardia ayudaba a otro pasajero.

Al darse cuenta, la oficial de la Policía Industrial y Bancaria de Hidalgo le solicitó que pagara el acceso, pero la usuaria reaccionó de forma violenta.

En el video se ve a la mujer golpeando a la oficial mientras esta también responde a la agresión, sin embargo, la usuaria no iba sola, ya que se escucha y se observa a un pequeño llorando y gritando que no lastimaran a su madre.