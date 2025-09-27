Logo InklusionSitio accesible
Marchas en CDMX: Manifestaciones hoy 27 de septiembre de 2025 | Volcadura en Calzada Zaragoza

Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy, viernes 26 de septiembre de 2025, en CDMX. Entérate de horarios y afectaciones.

Notas
Seguridad
Escrito por: Arturo Engels
Marchas hoy: Manifestaciones en 27 de septiembre de 2025 en CDMX
¿Dónde y a qué hora? Guía completa de las marchas hoy sábado 27 de septiembre de 2025

¡Toma tus precauciones! La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer sobre las movilizaciones y marchas en CDMX durante la jornada de hoy sábado 27 de septiembre de 2025.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como cuáles serán las movilizaciones y marchas en la capital del país; todo para que te sea más fácil planear tu camino de este sábado; ¡que no te sorprendan!

Volcadura en Calzada Zaragoza

¿Qué pasa en Zaragoza? El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), informa que servicios de emergencia trabajan por volcadura en carriles centrales de Calzada Ignacio Zaragoza, esto con dirección al poniente y a la altura de la Avenida Guelatao, en la colonia UH Ejército Constitucionalista.

Manifestaciones y movilizaciones de hoy 27 de septiembre de 2025

Conforme a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy sábado 27 de septiembre de 2025, se tienen previstas 1 marcha, 9 concentraciones y 25 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.

