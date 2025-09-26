Angie Miller: amiga del colombiano B-King desaparece y la arrestan en Edomex

La Comisión de Búsqueda de personas de la Ciudad de México (CDMX) reportó como desaparecida a Angélica Yetsey Torrini León, conocida como Angie Miller, amiga de los colombianos Bayron Sánchez Salazar, B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown, asesinados.

La joven fue vista por última vez el 23 de septiembre de 2025 en Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez, de acuerdo con el boletín de búsqueda de la CDMX.

Amiga de B-King y DJ Clown fue detenida en Edomex

La venezolana compartió hace dos semanas un video promocional donde se encontraba con ambos artistas.

No obstante, Angélica Yetsey Torrini León, fue detenida el 23 de septiembre pasado a las 20:15 horas y después liberada.

Fue arrestada en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, por agentes en la colonia Valle de los Pinos Primera Sección.

El reporte indica que la mujer es conocida como Angie Miller, fue presentada ante la

Coordinación General de Combate al Secuestro, pero en el mismo informe aparece como liberada.

¿La Familia Michoacana está detrás del asesinato de B-King?

El asesinato de B-King y DJ Regio Clown, como eran conocidos en la escena musical, podría dar un giro en las investigaciones, pues al parecer las autoridades indagan una posible participación del crimen organizado.

Los artistas colombianos desaparecieron desde el 16 de septiembre pasado en la zona de Polanco, en la Ciudad de México (CDMX), sin embargo, al día siguiente encontraron sus cuerpos en el Estado de México (Edomex) y de acuerdo con fuentes de seguridad consultadas por Fuerza Informativa (FIA), en el lugar del hallazgo se encontró una narcomanta presuntamente firmada por La Familia Michoacana.

Confirman hallazgo de cuerpos de B-King y DJ Regio Clown

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó el hallazgo sin vida de Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown, quienes eran buscados tras ser vistos por última vez cuando se dirigirían a un gimnasio.

Junto con la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital, la Fiscalía aseguró que se realizaron labores de búsqueda, localización e investigación relacionadas con el reporte de desaparición de los músicos de origen colombiano. La Fiscalía del Estado de México inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio.

¿Dónde encontraron muerto a B-King y DJ Regio Clown?

Luego de la recopilación de testimonios y la obtención de videograbaciones, se estableció como hipótesis que su último paradero habría sido en el Estado de México, por lo que se inició colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Las autoridades tomaron conocimiento del hallazgo sin vida de dos hombres en el municipio de Cocotitlán el 17 de septiembre, es decir, un día después de que se les vio por última vez en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

Fueron localizados sobre la carretera federal México-Cuautla, a la altura de la comunidad de San Andrés Metla en los límites de Cocotitlán y Tlamanalco. Los cuerpos fueron hallados en costales a un costado de la carretera.

Personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con ambos y ayer los familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos.

Presidente de Colombia pidió ayuda a Sheinbaum ante desaparición de B-King

Gustavo Petro, presidente de Colombia, solicitó en un mensaje en su cuenta de X a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, “lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”.

El mandatario de Colombia expresó: “espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón. México, todo, a encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia, para unir en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios”.

Aunque el mandatario colombiano indicó que desaparecieron después de su concierto en Sonora, la Fiscalía de dicha entidad indicó que “no se tiene registro, denuncia o indicio de que dichas personas hayan desaparecido en el estado de Sonora”.

“Hasta el momento no se cuenta con ningún dato que soporte la posibilidad de que hayan venido a cantar al estado de Sonora en fecha alguna. Mediante la coordinación interinstitucional, se ha establecido que estas personas fueron vistas por última vez en la Ciudad de México”, informó.