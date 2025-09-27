Ladrones en Ciudad Universitaria son detenidos tras ser reconocidos por más robos

Dos hombres fueron detenidos en las inmediaciones de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presuntamente implicados en el robo de motocicletas y quienes al parecer se habían llevado más en otras ocasiones.

Los dos habían sido identificados como un par de sujetos que presuntamente se dedican al robo de motocicletas al interior de la UNAM, pero al ser ubicados y aprehendidos, quedaron a disposición del Ministerio Público.

¿Cómo descubrieron a ladrones en CU de la UNAM?

La UNAM informó que este viernes 26 de septiembre de 2025, se implementó un operativo preventivo para garantizar la seguridad en el desplazamiento de los diferentes contingentes de la comunidad universitaria con dirección al Metro Universidad, para desplazarse a una marcha en el Ángel de la Independencia.

Fue en ese momento que las autoridades observaron a dos personas que tripulaban una motocicleta color azul con negro sin placas de circulación, con características similares a hombres que en otras ocasiones han sustraído motocicletas al interior del campus.

Ratero amenazó al personal de la UNAM de estar armado

Uno de los tripulantes realizó un movimiento con su mano derecha apuntando al personal operativo, amenazándolo como si portara una pistola.

Al tenerlos a la vista, les marcaron el alto, pero ambos no hicieron caso y comenzaron a huir, sin embargo, fueron alcanzados y detenidos sobre el Circuito Escolar, siendo entregados al exterior del campus universitario a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Sujetos detenidos en CU traían droga

Los oficiales les hicieron una revisión preventiva y les encontraron diversas bolsas y cigarrillos de vegetal verde seco con las características propias de la marihuana, por lo que fueron puestos a disposición ante la autoridad ministerial, dándose inicio a la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades.

Además, como resultado del operativo, se brindó protección y salieron sin incidentes más de 600 integrantes de la comunidad universitaria durante la estación del Metro Universidad.

Hace 20 días policías de CDMX detuvieron a cuatro hombres presuntamente implicados en asaltos a estudiantes en la zona de Ciudad Universitaria, en la alcaldía Coyoacán.

Los oficiales dieron con los probables responsables luego de trabajos de investigación. Las autoridades buscaban a los ladrones tras dos robos a transeúntes, uno de ellos ocurrido el 28 de agosto en las inmediaciones de una institución de nivel superior, donde dos estudiantes fueron despojados de sus dispositivos móviles.

El segundo caso ocurrió el 3 de septiembre sobre avenida Insurgentes, en la colonia Insurgentes Cuicuilco, donde a cinco alumnos de un colegio de nivel medio superior, les robaron sus pertenencias.

Al realizar un recorrido de vigilancia, sobre la avenida Insurgentes, personal de vigilancia solicitó su apoyo y refirió que cuatro sujetos asaltaron a una joven y se dieron a la fuga a bordo de un automóvil azul marino, con placas de circulación del Estado de México.

Los oficiales ubicaron un vehículo referido, lo alcanzaron y detuvieron a los posibles responsables de 51, 36, 33 y 28 años de edad. Los posibles implicados fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica, en tanto, se suo que traían consigo: