Choque de Metrobús deja varias personas lesionadas en el bajo puente de Xola, alcaldía Benito Juárez

Reportan varios heridos tras un choque entre dos unidades del Metrobús en el bajo puente de Xola, en la alcaldía Benito Juárez. Autoridades atienden el incidente.

Personas lesionadas tras choque de Metrobús en el bajo el puente de Xola en alcaldía Benito Juárez
Personas lesionadas tras choque de Metrobús en el bajo el puente de Xola en alcaldía Benito Juárez|X: @ransbu
Escrito por: Alejandra Gómez
La tarde de este viernes se registró un fuerte choque entre dos unidades del Metrobús en el bajo puente de Xola, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX), el cual dejó varias personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros informes, se encuentran más de 12 personas lesionadas, quienes se encuentran adentro de la unidad para ser valoradas por paramédicos.

Información en proceso...

CDMX

