Choque de Metrobús deja varias personas lesionadas en el bajo puente de Xola, alcaldía Benito Juárez

La tarde de este viernes se registró un fuerte choque entre dos unidades del Metrobús en el bajo puente de Xola, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX), el cual dejó varias personas lesionadas.

REPORTAN 12 lesionados POR choque DE 2 METROBÚS L3 ENTRE ELLOS EN XOLA Y TLALPAN 🫡 pic.twitter.com/3BvVPwlcfa — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) September 27, 2025

De acuerdo con los primeros informes, se encuentran más de 12 personas lesionadas, quienes se encuentran adentro de la unidad para ser valoradas por paramédicos.

Información en proceso...