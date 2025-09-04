Jueves intenso en CDMX: Caravana pulquera, rodadas ciclistas y 8 concentraciones hoy 4 de septiembre
¡Atención! Hoy la CDMX enfrenta una jornada de movilidad compleja con una caravana cultural, 6 rodadas ciclistas y 8 concentraciones. Planea tus rutas.
Este jueves 4 de septiembre se anticipa como un día de intensa actividad y posibles complicaciones viales en la Ciudad de México (CDMX), con una agenda que incluye al menos ocho concentraciones, seis rodadas ciclistas y una caravana cultural a lo largo de la jornada. Las movilizaciones comenzarán desde las 9:00 de la mañana y se extenderán durante todo el día, afectando principalmente a las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón.
La movilización más destacada es la Caravana Cultural “Painanis Pulqueros”, que iniciará su recorrido en Iztapalapa a las 9:00 horas. Su ruta contempla visitar diversas pulquerías en Iztacalco, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, para finalizar en el Zócalo Capitalino.
Simultáneamente, se llevarán a cabo diversas concentraciones por demandas ciudadanas, sindicales y sociales. Entre ellas, vecinos de Ecatepec protestarán frente a la Suprema Corte de Justicia por el derecho al agua; la CNTE se manifestará en la sede de la Sección 60 del SNTE en Lindavista.
#ReporteVial | Te compartimos las movilizaciones y concentraciones programadas para este jueves 04 de septiembre de 2025. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/ZyoaD8htz9— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 4, 2025
EN VIVO
Modo reversible en Circuito Interior
¡Toma previsiones! Se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/0RQI03GwAe— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 4, 2025
Manifestantes liberan el Eje 2
Se restablece la circulación de Eje 2 Poniente a la altura de Campeche, luego de la presencia de manifestantes.
Se restablece la circulación de Eje 2 Poniente a la altura de Campeche, luego de la presencia de manifestantes. pic.twitter.com/EvaAoQ6XDI— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 4, 2025
Manifestación en la Doctores
Un grupo de personas bloquean el cruce de las calles Niños Héroes y Doctor Liceaga en la colonia Doctores en la alcaldía Cuauhtémoc, denuncian que los niños son usados como medio de venganza a través de la alineación parental.
#AlertaVialFIA | Un grupo de personas bloquean el cruce de las calles Niños Héroes y Doctor Liceaga en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, denuncian que los niños son usados como medio de venganza a través de la alineación parental.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 4, 2025
Vía: @isidrocorro pic.twitter.com/1w7xrsRNEx
Cierran el Eje 2, a la altura de Campeche
¡Toma previsiones! Cerrada la circulación de Eje 2 Poniente a la altura de Campeche, por presencia de manifestantes.
Rutas alternas: Toluca y su continuación Orizaba y Av. Insurgentes.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Eje 2 Poniente a la altura de Campeche, por presencia de manifestantes. #AlternativaVial Toluca y su continuación Orizaba y Av. Insurgentes. pic.twitter.com/TabLU4lvgo— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 4, 2025
Concentraciones en CDMX hoy:
Alcaldía Cuauhtémoc:
09:00 hrs. - Familias Desalojadas:
- Lugar: República de Cuba No. 11, Col. Centro Histórico.
- Motivo: Conferencia de prensa sobre el desalojo del 28 de octubre y avances en su pliego petitorio.
10:00 hrs. - Vecinos Movilizados por el Agua en Ecatepec:
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
- Motivo: Exigen derecho al agua limpia y constante en Ecatepec, y protestan por el cobro de pipas y la mala calidad del suministro.
10:00 hrs. - Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos":
- Lugar: Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Col. Doctores.
- Motivo: Apoyo a un compañero que ha denunciado acoso por pertenecer a grupos en defensa del pueblo palestino.
10:00 y 12:00 hrs. - Colectivo “La Comuna 4:20":
- Lugar: Congreso de la CDMX (10:00 hrs) y Parque “Francisco Primo de Verdad” y Jardín “Luis Pasteur” (12:00 hrs).
- Motivo: Piden espacios regulados para el consumo de cannabis y diálogo político para visibilizar sus demandas.
Durante el día - Frente Popular de Mujeres Indígenas:
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Zócalo.
- Motivo: Solicitan respuesta a la reunión sostenida el 1 de septiembre con la subsecretaría de gobierno.
Alcaldía Iztapalapa:
11:00 hrs. - Colectivo “Minerva":
- Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.
- Motivo: Exigen justicia para una víctima de violencia intrafamiliar y sanción para el presunto responsable.
Alcaldía Gustavo A. Madero:
12:00 hrs. - Promotora Democrática Docente de la CNTE:
- Lugar: Sede de la Sección 60 del SNTE, Col. Lindavista Norte.
- Motivo: Exigen respeto a sus derechos laborales y sindicales dentro del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Alcaldía Álvaro Obregón:
Durante el día - Estudiantes Organizados de la Universidad Iberoamericana:
- Lugar: Universidad Iberoamericana ("Puerta 6"), Col. Santa Fe.
- Motivo: Colecta de firmas para instar al Gobierno de México a romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Israel.
Marchas o manifestaciones hoy en CDMX:
CARAVANA SKA PULQUEANDO
Iztapalapa
Hora: 09:00
Lugar: Pulquería “La Reyna Xóchitl”, Av. Luis Hidalgo Monroy No. 58, Col. San Pablo, Alc. Iztapalapa
- Destino 1: Pulquería “Los Hombres sin Miedo”, Calz. de la Viga No. 765, Col. San Francisco Xicaltongo, Alc. Iztacalco
- Destino 2: Pulquería “La Bella Carolina”, Nicolás Bravo No. 29, Col. Magdalena Mixihuca, Alc. Venustiano Carranza
- Destino 3: Pulquería “La Catedral del Pulque”, Lorenzo Boturini No. 250, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc
- Destino 4: Pulquería “La Antigua Roma”, República de Perú No. 38, Col. Lagunilla, Alc. Cuauhtémoc
- Destino 5: Pulquería “La Burra Blanca del 56”, Donceles No. 83, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Destino 6: Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
Demanda: Caravana Cultural “Painanis Pulqueros”, con la finalidad de promocionar todo el proceso que conlleva la elaboración de pulque hasta su producto final y sea nombrado patrimonio nacional; así como también exigir que las pulquerías sean foros culturales independientes.
¿Qué autos no circulan hoy?
Esta medida establece los autos que deben guardarse en función de su engomado y terminación de placa. De manera habitual los jueves descansan:
- Engomado verde
- Terminación de placa 1 y 2
- Holograma 1 y 2
Para este jueves, los #vehículos que no circulan son los que tienen engomado verde, terminación de placa 1 y 2, y holograma 1 y 2.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 4, 2025
Recuerda que el #HoyNoCircula aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en la #CDMX y municipios del #Edomexhttps://t.co/CeepZWsDse pic.twitter.com/gTpbaXyODt