Jueves intenso en CDMX: Caravana pulquera, rodadas ciclistas y 8 concentraciones hoy 4 de septiembre

Este jueves 4 de septiembre se anticipa como un día de intensa actividad y posibles complicaciones viales en la Ciudad de México (CDMX), con una agenda que incluye al menos ocho concentraciones, seis rodadas ciclistas y una caravana cultural a lo largo de la jornada. Las movilizaciones comenzarán desde las 9:00 de la mañana y se extenderán durante todo el día, afectando principalmente a las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón.

La movilización más destacada es la Caravana Cultural “Painanis Pulqueros”, que iniciará su recorrido en Iztapalapa a las 9:00 horas. Su ruta contempla visitar diversas pulquerías en Iztacalco, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, para finalizar en el Zócalo Capitalino.

Simultáneamente, se llevarán a cabo diversas concentraciones por demandas ciudadanas, sindicales y sociales. Entre ellas, vecinos de Ecatepec protestarán frente a la Suprema Corte de Justicia por el derecho al agua; la CNTE se manifestará en la sede de la Sección 60 del SNTE en Lindavista.