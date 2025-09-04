Logo InklusionSitio accesible
Jueves intenso en CDMX: Caravana pulquera, rodadas ciclistas y 8 concentraciones hoy 4 de septiembre

¡Atención! Hoy la CDMX enfrenta una jornada de movilidad compleja con una caravana cultural, 6 rodadas ciclistas y 8 concentraciones. Planea tus rutas.

Escrito por: Carlos Alberto Pérez, Alejandra Gómez
Marchas y bloqueos hoy 4 de septiembre 2025 en CDMX: Minuto a minuto de afectaciones viales
Marchas y bloqueos hoy 4 de septiembre 2025 en CDMX: Minuto a minuto de afectaciones viales | Foto: OVIAL

Este jueves 4 de septiembre se anticipa como un día de intensa actividad y posibles complicaciones viales en la Ciudad de México (CDMX), con una agenda que incluye al menos ocho concentraciones, seis rodadas ciclistas y una caravana cultural a lo largo de la jornada. Las movilizaciones comenzarán desde las 9:00 de la mañana y se extenderán durante todo el día, afectando principalmente a las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón.

La movilización más destacada es la Caravana Cultural “Painanis Pulqueros”, que iniciará su recorrido en Iztapalapa a las 9:00 horas. Su ruta contempla visitar diversas pulquerías en Iztacalco, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, para finalizar en el Zócalo Capitalino.

Simultáneamente, se llevarán a cabo diversas concentraciones por demandas ciudadanas, sindicales y sociales. Entre ellas, vecinos de Ecatepec protestarán frente a la Suprema Corte de Justicia por el derecho al agua; la CNTE se manifestará en la sede de la Sección 60 del SNTE en Lindavista.

EN VIVO

Modo reversible en Circuito Interior

¡Toma previsiones! Se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas.

Manifestantes liberan el Eje 2

Se restablece la circulación de Eje 2 Poniente a la altura de Campeche, luego de la presencia de manifestantes.

Manifestación en la Doctores

Un grupo de personas bloquean el cruce de las calles Niños Héroes y Doctor Liceaga en la colonia Doctores en la alcaldía Cuauhtémoc, denuncian que los niños son usados como medio de venganza a través de la alineación parental.

Cierran el Eje 2, a la altura de Campeche

¡Toma previsiones! Cerrada la circulación de Eje 2 Poniente a la altura de Campeche, por presencia de manifestantes.

Rutas alternas: Toluca y su continuación Orizaba y Av. Insurgentes.

Concentraciones en CDMX hoy:

Alcaldía Cuauhtémoc:

  • 09:00 hrs. - Familias Desalojadas:

    • Lugar: República de Cuba No. 11, Col. Centro Histórico.
    • Motivo: Conferencia de prensa sobre el desalojo del 28 de octubre y avances en su pliego petitorio.

  • 10:00 hrs. - Vecinos Movilizados por el Agua en Ecatepec:

    • Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
    • Motivo: Exigen derecho al agua limpia y constante en Ecatepec, y protestan por el cobro de pipas y la mala calidad del suministro.

  • 10:00 hrs. - Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos":

    • Lugar: Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Col. Doctores.
    • Motivo: Apoyo a un compañero que ha denunciado acoso por pertenecer a grupos en defensa del pueblo palestino.

  • 10:00 y 12:00 hrs. - Colectivo “La Comuna 4:20":

    • Lugar: Congreso de la CDMX (10:00 hrs) y Parque “Francisco Primo de Verdad” y Jardín “Luis Pasteur” (12:00 hrs).
    • Motivo: Piden espacios regulados para el consumo de cannabis y diálogo político para visibilizar sus demandas.

  • Durante el día - Frente Popular de Mujeres Indígenas:

    • Lugar: Secretaría de Gobierno, Zócalo.
    • Motivo: Solicitan respuesta a la reunión sostenida el 1 de septiembre con la subsecretaría de gobierno.

Alcaldía Iztapalapa:

  • 11:00 hrs. - Colectivo “Minerva":

    • Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.
    • Motivo: Exigen justicia para una víctima de violencia intrafamiliar y sanción para el presunto responsable.

Alcaldía Gustavo A. Madero:

  • 12:00 hrs. - Promotora Democrática Docente de la CNTE:

    • Lugar: Sede de la Sección 60 del SNTE, Col. Lindavista Norte.
    • Motivo: Exigen respeto a sus derechos laborales y sindicales dentro del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Alcaldía Álvaro Obregón:

  • Durante el día - Estudiantes Organizados de la Universidad Iberoamericana:

    • Lugar: Universidad Iberoamericana ("Puerta 6"), Col. Santa Fe.
    • Motivo: Colecta de firmas para instar al Gobierno de México a romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Israel.

Marchas o manifestaciones hoy en CDMX:

CARAVANA SKA PULQUEANDO

Iztapalapa
Hora: 09:00
Lugar: Pulquería “La Reyna Xóchitl”, Av. Luis Hidalgo Monroy No. 58, Col. San Pablo, Alc. Iztapalapa

  • Destino 1: Pulquería “Los Hombres sin Miedo”, Calz. de la Viga No. 765, Col. San Francisco Xicaltongo, Alc. Iztacalco
  • Destino 2: Pulquería “La Bella Carolina”, Nicolás Bravo No. 29, Col. Magdalena Mixihuca, Alc. Venustiano Carranza
  • Destino 3: Pulquería “La Catedral del Pulque”, Lorenzo Boturini No. 250, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc
  • Destino 4: Pulquería “La Antigua Roma”, República de Perú No. 38, Col. Lagunilla, Alc. Cuauhtémoc
  • Destino 5: Pulquería “La Burra Blanca del 56”, Donceles No. 83, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
  • Destino 6: Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Caravana Cultural “Painanis Pulqueros”, con la finalidad de promocionar todo el proceso que conlleva la elaboración de pulque hasta su producto final y sea nombrado patrimonio nacional; así como también exigir que las pulquerías sean foros culturales independientes.

¿Qué autos no circulan hoy?

Esta medida establece los autos que deben guardarse en función de su engomado y terminación de placa. De manera habitual los jueves descansan:

  • Engomado verde
  • Terminación de placa 1 y 2
  • Holograma 1 y 2

