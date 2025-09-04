Una historia de solidaridad conmovió a usuarios en redes sociales, donde ahora se dio vuelo a un video que mostró un gesto de heroísmo, aunque no de acción, de un policía de la Ciudad de México (CDMX), quien quizás con su labor cambió la vida de un pequeño.

Mauricio Daniel es oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Está adscrito a la Policía Bancaria e Industrial (PBI) para cuidar zonas estratégicas, como el transporte público, un agente que hizo la diferencia con un gran gesto.

Niño que recibió mochila estaba con su papá en el paradero

En el marco del regreso a clases de este 1 de septiembre de 2025, cuando millones de alumnos volvieron a sus aulas para el nuevo ciclo escolar, se publicó una grabación en la que se aprecia al policía Mauricio Daniel regalando una mochila a un pequeño.

El oficial, quien tiene nueve años de servicio en la corporación, regaló una mochila, lonchera y lapicera a un niño en el paradero del Metro Pantitlán, una la zona que conecta la CDMX con el Estado de México, principalmente, el municipio de Nezahualcóyotl.

¿Qué se sabe del video del policía de CDMX regalando mochila a niño?

El pequeño es hijo de un trabajador que lava combis y microbuses en la Central de Transportes Pantitlán, para salir adelante. La mochila con los útiles fueron entregados al pequeño el domingo 31 de agosto de 2025, quien aparece junto a su papá en un punto de esta zona de transporte.

De acuerdo con la usuaria de TikTok, karenjazmin4252, quien compartió el video, “un policía de la PBI le regaló una mochila a un niño de escasos recursos, su papá del niño trabaja lavando combis y el policía de buen corazón le hizo este regalo al pequeño”.

El gesto del oficial Mauricio Daniel fue bien recibido por los usuarios en redes sociales, quienes celebraron que el policía de la CDMX se mostró así con el padre y su hijo.

“Más personas como el necesita México, bendiciones para ese gran ser humano”, “Dios bendiga a ese policía

Dios le multiplique su buena obra”, “Bendito sea Dios, aún hay gente de buen corazón, Dios lo bendiga”, son parte de los comentarios que se leen tras la publicación del video.