Viajar en el Metro de la Ciudad de México (CDMX) pude volverse una aventura, desde el caos que a veces hay en las Líneas, hasta el hecho de poder subirse a los vagones, cueste lo que cueste, como fue el caso de un joven que trepó a una zona prohibida de los trenes.

El caso se dio a conocer tras la publicación de un video en redes sociales, grabación que se hizo viral, al mostrar el riesgo al que se enfrentó el usuario por subirse a la zona que conecta por fuera los vagones, un punto que no está permitido.

Joven en Metro de CDMX es grabado arriba de zona prohibida

La escena fue grabada por alguien que estaba en un vagón, que de acuerdo con el video mismo, se aprecia que la capacidad del vagón estaba rebasada y los usuarios estaban dentro un tanto apretados.

El joven, quien parece no percatarse que era grabado, se subió con una mochila colocada al frente, en el punto que conecta los vagones del tren, el cual se encontraba detenido, pero luego después avanza, según se observa en el video.

Esta acción, si bien no está permitida, también fue arriesgada al exponerse a caer a la zona de vías y la situación se hubiera empeorado, pero la situación no pasó a mayores debido a que el joven logró bajar, pero acabó detenido.

#CDMX #mexico ♬ sonido original - Metro_Viral @metro_viral Joven estudiante decide irse en la parte de en medio de los Trenes para poder llegar a tiempo a su escuela, ya qué el Metro de la Ciudad de México 🇲🇽 @MetroCDMX presentó retraso en varias líneas por Problemas de Mantenimiento en diferentes Trenes‼️⚠️ Los Usuarios del #MetroCDMX toman medidas peligrosas con tal de llegar a tiempo a sus destinos, derivado de los retrasos qué hay todos los días por el NULO MANTENIMIENTO @Adrian Rubalcava 🚨 #Metro

¿Qué dijo el Metro de CDMX por joven que viajó en zona no permitida del tren?

Al darse a conocer el video del usuario entre dos vagones de un tren en movimiento, el Metro de la CDMX se pronunció al respecto sobre esta situación.

De acuerdo con lo informado por este, el área de seguridad y de operación coordinaron acciones para retirar a la persona de esta zona.

El incidente ocurrió en Bosque de Aragón de la Línea B, que va de Ciudad Azteca a Buenavista, este 2 de septiembre pasado, por la mañana. En tanto, el área jurídica del STC tomó conocimiento y se determinó remitir al usuario al juzgado cívico.