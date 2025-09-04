¿Cuándo cerrará la Línea 3 del Metro CDMX? Fecha en que inician obras de modernización

La Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México (CDMX), una de las más largas y con mayor afluencia, se prepara para su cierre con el fin de iniciar los trabajos de modernización integral.

Así lo confirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en su primer informe, donde adelantó que los trabajos comenzarán con el proceso de licitación pública programado para llevarse a cabo entre d iciembre de 2025 y marzo de 2026.

Cierre de la Línea 3 del Metro CDMX por obras de modernización

De acuerdo con el documento entregado al Congreso capitalino, se contempla que para diciembre de 2026 den comienzo los cierres programados.

Entre los planes de renovación se incluye:



Adquisición de 45 nuevos trenes.

Rehabilitación de sistemas eléctricos, hidráulicos y de señalización.

Mejoras en instalaciones fijas y en accesibilidad para personas con discapacidad.

Durante los trabajos, se aplicará el cierre de estaciones para avanzar con las obras, lo que implicará ajustes para millones de usuarios que usan diariamente el tramo que va de Indios Verdes a Universidad.

El #Metro en evolución continua y, con el respaldo de Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y junto con el gobierno federal, proyecta la rehabilitación integral de las Líneas A y 3; así como una mejora sustantiva de la Línea 2, de cara al Mundial de… pic.twitter.com/EfLoqPYaNH — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 3, 2025

Avance en otras líneas: rehabilitación de la Línea 1 y la Línea B

En el mismo informe se detalla que continúan los trabajos de rehabilitación en la Línea 1, donde algunas estaciones todavía no ofrecen servicio por las obras de renovación profunda.

También se reporta un avance del 60% en la rehabilitación de la Línea B, que conecta Buenavista con Ciudad Azteca.

Este proyecto busca mejorar la movilidad en los municipios conurbados del Estado de México (Edomex) y permitir la operación de hasta 28 trenes en hora pico.

Por otra parte, dentro de los trabajos programados, también se encuentra la ampliación de la Línea 12, aunque no se dio a conocer más información sobre la ruta proyectada.

¿Qué estaciones de la Línea 1 no dan servicio durante septiembre?

Aunque la Línea 1 ya reabrió gran parte de su recorrido tras más de un año de obras, algunas estaciones aún permanecen cerradas por los trabajos de modernización.

Las estaciones sin servicio son:



Observatorio

Tacubaya

Juanacatlán

Estas forman parte del tramo final que se conecta con los trabajos del Tren Interurbano México–Toluca, conocido como El Insurgente.