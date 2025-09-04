Un hombre y una mujer fueron sentenciados al ser acusados y encontrados penalmente responsables del delito de extorsión en el municipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex).

Se trata de Miguel Ángel Luna Bautista y Jaqueline Ruelas Cisneros, quienes exigieron dinero a un comerciante de carne, pero tras ser detenidos, ahora permanecerán encarcelados.

Víctima de extorsión en Edomex debía entregar dinero mensualmente

Información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) refiere que los sentenciados se ostentaron como integrantes de un grupo criminal con orígenes en Jalisco, para exigirle a un comerciante una cuota mensual a cambio de no hacerle daño a él o a su familia.

“Luego de analizar las pruebas recabadas y aportadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), una Autoridad Judicial determinó sentencia de 40 años de prisión contra Miguel Ángel Luna Bautista y Jaqueline Ruelas Cisneros por el delito de extorsión en agravio de un comerciante de carne”, informó la institución este miércoles 3 de septiembre de 2025.

Extorsiones en México, el otro ‘impuesto’ que los comerciantes pagan a los criminales

Extorsionadores pidieron 10 mil pesos a víctima para no lastimarla

De acuerdo con la investigación, el 13 de diciembre de 2024, Miguel Ángel Luna Bautista y Jaqueline Ruelas Cisneros acudieron a un negocio de venta de carne ubicado y exigieron a la víctima un pago económico de 10 mil pesos y una cuota mensual a cambio de no hacerle daño a él, a su familia o sus bienes, por lo que ante el temor la víctima les dio el dinero.

Una vez que los extorsionadores obtuvieron el dinero, se retiraron del lugar; sin embargo, fueron detenidos por elementos de la policía municipal que pasaba por el lugar y que fueron alertados de los hechos.

Investigan si extorsionadores estarían implicados en más casos

Una vez detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social, a disposición de la autoridad judicial, quien tras valorar las pruebas presentadas por el Agente del Ministerio Público los sentenció a 40 años de prisión.

La Fiscalía del Estado de México indicó que continúa con las investigaciones para determinar si estos individuos podrían estar involucrados en otros hechos delictivos de extorsión a comerciantes de la región.