Asesinato a sangre fría en la Cuauhtémoc: Muere hombre apuñalado por la espalda tras trágica pelea| Mientras Dormía

Caos y pánico ‘Mientras Usted Dormía’ durante la madrugada de hoy, 4 de septiembre, por varias emergencias registradas en CDMX: Muere un hombre apuñalado en la Cuauhtémoc tras trágica pelea; además de la caída de una viga en Valle Gómez y un intenso incendio en un hotel de la colonia Morelos activaron las alertas de Cuerpos de Emergencia y la Policía de la SSC.

Hombre muere apuñalado tras discusión en la colonia Tránsito

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue asesinado durante las primeras horas de este día en un nuevo hecho de violencia que sacudió a la colonia Tránsito, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. El incidente generó movilización policiaca y consternación entre vecinos que fueron testigos de la tragedia mientras la ciudad aún dormía.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, la agresión ocurrió en el cruce de las calles Antonio Torres Xocongo y Manuel Gutiérrez Nájera, donde la víctima habría sostenido una acalorada discusión con otro sujeto. Testigos relatan que, tras varios minutos de enfrentamiento verbal, uno de los involucrados sacó un arma blanca y atacó por la espalda al hombre, provocándole una herida profunda en el torso.

A pesar de la llegada de servicios de emergencia, el hombre ya no presentaba signos vitales al momento de ser valorado por paramédicos, por lo que la zona fue inmediatamente acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Incendio en hotel de la colonia Morelos moviliza a servicios de emergencia

Un fuerte operativo de servicios de emergencia en la Ciudad de México se registró durante la madrugada de este jueves 3 de septiembre, luego de que se reportara un incendio en la azotea de un hotel ubicado en la colonia Morelos, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron cerca de las 4:00 de la mañana, cuando vecinos de la zona comenzaron a percibir un fuerte olor a humo y material quemado, proveniente de un inmueble situado en el cruce de las calles Libertad y Peralvillo, en una zona de alta densidad habitacional y comercial.

Ante la sospecha de un posible siniestro, los residentes realizaron llamados al ‘911’ y números de emergencia, lo que activó la pronta respuesta del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX y de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes arribaron rápidamente para atender la situación.

Tras implementar protocolos de seguridad y acordonar el área, los bomberos lograron controlar las llamas en cuestión de minutos, evitando que el fuego se propagara a otras zonas del edificio o inmuebles aledaños. Según los reportes preliminares, el incendio se concentró en un cuarto deshabitado ubicado en la parte superior del hotel, lo que afortunadamente evitó víctimas o personas lesionadas.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar el origen del incendio, sin que se descarte alguna falla eléctrica u otro tipo de incidente como causa probable.

Movilización por caída de estructura en Valle Gómez, alcaldía Cuauhtémoc

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la Ciudad de México se registró la madrugada de este jueves en la colonia Valle Gómez, perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc, tras el reporte ciudadano de un fuerte estruendo en el cruce de la calle Peñoles y Circuito Interior.

Vecinos alertaron al número ‘911' y servicios de emergencia al escuchar lo que describieron como la caída de una estructura pesada dentro del estacionamiento de un predio particular, generando preocupación por un posible colapso o accidente estructural.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes realizaron una inspección inicial y confirmaron que el objeto que se desplomó fue una viga de madera en avanzado estado de deterioro.

De acuerdo con los reportes en sitio, la viga impactó en una zona del estacionamiento donde, por fortuna, no había personas ni vehículos, evitando así una tragedia mayor.

Sin embargo, las labores de verificación estructural por parte de los bomberos se vieron limitadas por la negativa del propietario del inmueble, quien no permitió el ingreso al personal especializado, impidiendo una inspección detallada del lugar.

Ante esta situación, los elementos de emergencia sólo pudieron constatar que no existía un riesgo inmediato para la población, por lo que se retiraron del sitio tras cerrar su reporte.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni daños mayores, aunque vecinos piden mayor vigilancia en estructuras antiguas y mal mantenidas para prevenir futuros incidentes en la zona.

Intoxicados por incendio en Tepito

Dos intoxicados dejó el incendio de un departamento ubicado en el número 13 de la calle Caridad esquina Rinconada en el corazón del Barrio de Tepito. Bomberos y paramédicos de dos ambulancias laboran en el lugar.