¡Problemas en el Metro CDMX! Retrasos en la Línea B y alta afluencia en la Línea 3 para este 4 de septiembre 2025

Se reportan retrasos en la Línea B y saturación en la Línea 3 del Metro CDMX; pasajeros piden agilizar el avance de trenes en cada estación.

Escrito por: Fernanda Benítez - Felipe Vera
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 4 de septiembre 2025?: Retrasos y avance de trenes
Retrasos en la Línea B y Línea 3 del Metro CDMX para este jueves|FIA

Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes de las 12 Líneas del Metro CDMX para este jueves 4 de septiembre 2025; estas son las estaciones con retrasos y las noticias más relevantes.

EN VIVO

Avance lento en Línea 3, dirección a Indios Verdes

Usuarios aseguran esperar más de 10 minutos por el paso de un tren; piden agilizar el avance.

¡Línea 3 saturada!

Usuarios reportan alta afluencia en la Línea 3 en la estación Zapata, aseguran que no pasan los trenes.

Retrasos en la Línea B, ¿qué está pasando?

Usuarios reportan retrasos en la Línea B en dirección a Buena vista, aseguran que los trenes se quedan detenidos más del tiempo necesario; piden agilizar el avance.

¡Inicia el día con normalidad!

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.

