¡Problemas en el Metro CDMX! Retrasos en la Línea B y alta afluencia en la Línea 3 para este 4 de septiembre 2025
Se reportan retrasos en la Línea B y saturación en la Línea 3 del Metro CDMX; pasajeros piden agilizar el avance de trenes en cada estación.
Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes de las 12 Líneas del Metro CDMX para este jueves 4 de septiembre 2025; estas son las estaciones con retrasos y las noticias más relevantes.
EN VIVO
Avance lento en Línea 3, dirección a Indios Verdes
Usuarios aseguran esperar más de 10 minutos por el paso de un tren; piden agilizar el avance.
#L3 Dirección Indios verdes, avance lento, 10 minutos por estación— Omar Cova (@CovarrubiasGlz) September 4, 2025
¡Línea 3 saturada!
Usuarios reportan alta afluencia en la Línea 3 en la estación Zapata, aseguran que no pasan los trenes.
Línea 3 estación zapata está saturada y no pasan metros— Carmen G (@garcia14414) September 4, 2025
Retrasos en la Línea B, ¿qué está pasando?
Usuarios reportan retrasos en la Línea B en dirección a Buena vista, aseguran que los trenes se quedan detenidos más del tiempo necesario; piden agilizar el avance.
Buenos días, no es justo que apenas las primeras estaciones recorridas y ya comience el tren a quedarse detenido más tiempo del necesario que no entienden que en este horario tienen que eficientar para evitar el mega desmadre que provocan, LB dirección Buenavista vagón RL3131— benja.edomex (@BenjaEdomex) September 4, 2025
¡Inicia el día con normalidad!
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 23° C Mín. 12° C pic.twitter.com/wk71KWIFY2— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 4, 2025