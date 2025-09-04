Cuatro hombres que caminaban tranquilamente por la banqueta en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, fueron víctimas de un asalto en la Ciudad de México (CDMX).

El robo quedó grabado por una cámara de seguridad de un domicilio cercano a la acera en la que se encontraban pasando, cuando fueron interceptados por dos ladrones.

Asalto en CDMX: Graban a ladrones robando a cuatro transeúntes

El robo ocurrió en la calle Providencia, a unas cuantas cuadras de Insurgentes, una de las principales avenidas de la CDMX. Dos sujetos en motocicleta se acercaron y frenaron frente a cuatro hombres que iban pasando por ahí en ese momento.

El individuo que iba en la parte trasera, al bajarse, se observa que traía una pistola y comienza a amenazar a las víctimas, quienes, poco a poco, son arrinconadas, mientras que el cómplice del asaltante se estaciona más adelante sobre la banqueta.

El primer asaltante, quien esperó al sujeto que conducía, comenzó a despojar de sus pertenencias a las personas y segundos después se acercó su cómplice para continuar con el atraco.

Consumado el asalto, los ladrones piden a los cuatro hombres que se retiren en sentido contrario y los delincuentes caminan tranquilamente hacia la motocicleta para subirse y huir.

30 segundos le bastaron a un par de #ladrones para despojar de sus pertenencias a cuatro hombres que caminaban en la calle de Providencia de la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez de la #CDMXhttps://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/N0jnX60gqD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 4, 2025

Detienen a hombre tras asalto con cuchillo en Iztapalapa

En tanto, al oriente de la CDMX, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un sujeto que, con un objeto punzocortante, al parecer asaltó un negocio, en la alcaldía Iztapalapa.

Los hechos ocurrieron mientras patrullaban en el Eje 5, de la colonia Nueva Rosita, cuando el dueño de una purificadora de agua solicitó su apoyo y denunció que un hombre ingresó a su negocio, lo amedrentó con un cuchillo de cocina y le quitó su dinero.

Minutos después encontraron en las calles Ingenieros Mecánicos e Ingenieros Civiles, de la misma colonia, al presunto responsable, a quien le hallaron un cuchillo y en efectivo, la cantidad que el afectado reconoció como de su propiedad.

El probable implicado, de 34 años de edad, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. El hombre cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario por delitos ambientales en 2025.

