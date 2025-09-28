Fuerte accidente entre unidades de transporte público deja destrozos y caos vial en Tlalpan

Un fuerte accidente entre unidades de transporte público de la Ciudad de México provocó destrozos, caos vial, posibles heridos y un intenso operativo de emergencia por el impacto registrado la mañana de este domingo 28 de septiembre en la Calzada Acoxpa, en la colonia Villa Coapa, alcaldía Tlalpan.

Operativo de emergencia en Villa Coapa tras violento choque

A través de un boletín informativo emitido en sus canales oficiales, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México compartió el reporte del operativo de emergencia que se desplegó en la zona del aparatoso choque.

De acuerdo con el comunicado, la colisión involucró al menos dos unidades de transporte público que circulaban sobre Calzada Acoxpa, lo que generó la movilización de equipos de emergencia en la colonia Villa Coapa. Paramédicos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de Protección Civil acudieron al sitio para atender la situación y verificar la condición de los pasajeros.

El operativo incluyó el acordonamiento de la vialidad, la revisión de los involucrados que viajaban en las unidades y la instalación de un perímetro de seguridad que facilitara las maniobras de rescate y remoción. Autoridades capitalinas señalaron que algunos ocupantes podrían haber resultado lesionados por la fuerza del impacto, aunque la información permanece en desarrollo.

Chocan 2 unidades de transporte en Acoxpa, aventando uno de ellos, al otro, sobre la banqueta. Los camiones morados, son otro peligro igual @LaSEMOVI ¿cuándo piensan hacer algo? Las y los habitantes ¡merecemos un servicios ¡de calidad! Esto también es mejorar la movilidad. pic.twitter.com/JJZyS0rnHM — Dany Alvarez (@DanyAlvarezca) September 28, 2025

Afectaciones viales y recomendaciones de las autoridades

Como parte de las labores, se desplegaron grúas para realizar el retiro de las unidades siniestradas y permitir la limpieza de la zona. Esto ocasionó afectaciones viales y congestionamiento en Calzada Acoxpa, por lo que se emitieron recomendaciones para que los automovilistas tomaran precauciones al circular por el área.

En redes sociales, usuarios compartieron imágenes en las que se observan daños visibles en los vehículos involucrados y la presencia de las autoridades. La Semovi exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de sus canales oficiales y a prever tiempos de traslado más amplios debido a los trabajos que continuaban en la zona.

Las labores de investigación sobre las causas del percance quedaron bajo seguimiento de las autoridades correspondientes, mientras el operativo de emergencia se mantenía activo para atender las consecuencias inmediatas del choque.