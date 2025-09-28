VIDEO | Persecución virtual en CDMX logra que taxista sea detenido

Una persecución virtual se registró para dar con un hombre acusado de robo al oriente de la capital. El presunto responsable resultó ser un taxista de la Ciudad de México (CDMX), quien movilizó a la policía capitalina para detenerlo momentos después.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, detuvieron al taxista porque presuntamente participó en el robo de una motoneta en calles de la colonia Ixtlahuacan, de la alcaldía Iztapalapa, informó la institución este sábado 27 de septiembre.

VIDEO: Captan persecución virtual para detener a taxista de CDMX

Los hechos ocurrieron cuando los monitoristas del C2 Oriente informaron a los efectivos policiales que, a través del botón de auxilio de una cámara de videovigilancia localizada en la esquina de la calle Oaxaca y la avenida México, un ciudadano solicitó el apoyo por lo que de inmediato se trasladaron al lugar.

En el lugar, un hombre de 32 años de edad refirió que, momentos antes, el conductor de un vehículo con cromática de taxi le cerró el paso, descendió, lo amagó con una pistola para desapoderarlo de su motoneta color verde y luego emprender la huida.

De inmediato, el personal del C2 Oriente inició con el análisis de las cámaras de videovigilancia y tras unos minutos, ubicaron en tiempo real al taxi involucrado que circulaba sobre la calzada Ermita Iztapalapa, por ello se alertó al personal en campo, quienes de inmediato se trasladaron al punto.

Logran detención de taxista de CDMX acusado de robo

Los policías, una vez que lograron ubicar al presunto responsable, este fue interceptado en la esquina de la calle Plan de Ayala y la avenida Santa Cruz Meyehualco, de la colonia Ampliación Santa María Aztahuacán, de la misma alcaldía, donde le efectuaron una revisión preventiva.

El hombre, de 56 años de edad, junto con el vehículo asegurado, fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.