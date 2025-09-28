Logo InklusionSitio accesible
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 28 de septiembre 2025? Retrasos y avance de trenes

Línea A continúa suspendido debido a labores de bombeo; el servicio opera de forma provisional desde Pantitlán hasta Guelatao.

Escrito por: Fernanda Benítez
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 28 de septiembre 2025?|FIA

¡Atención, capitalinos! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes de las 12 Líneas del Metro CDMX para este domingo 28 de septiembre 2025; estas son las estaciones con retrasos y las noticias más relevantes.

Continúan labores de bomberos en la Línea A

Personal continúa con las labores de bombeo en la Línea A; esperan restablecer el servicio lo antes posible.

El servicio opera de forma provisional desde Pantitlán a Guelatao.

¡Inicia el día con normalidad!

Desde las 7:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.

