¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 28 de septiembre 2025? Retrasos y avance de trenes
Línea A continúa suspendido debido a labores de bombeo; el servicio opera de forma provisional desde Pantitlán hasta Guelatao.
¡Atención, capitalinos! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes de las 12 Líneas del Metro CDMX para este domingo 28 de septiembre 2025; estas son las estaciones con retrasos y las noticias más relevantes.
EN VIVO
Continúan labores de bomberos en la Línea A
Personal continúa con las labores de bombeo en la Línea A; esperan restablecer el servicio lo antes posible.
El servicio opera de forma provisional desde Pantitlán a Guelatao.
#AvisoMetro: Personal especializado continúa con las labores de bombeo en la Línea A, para restablecer el servicio en su totalidad lo antes posible.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 28, 2025
Se cuenta con el apoyo de unidades de@RTP_CiudadDeMex para el…
¡Inicia el día con normalidad!
Desde las 7:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 22° C Mín. 12° C pic.twitter.com/8klGvhUpkC— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 28, 2025