Margarita Ríos Farjat renuncia a la SCJN; descarta participar en la elección y donará su retiro

Se confirmó la tercera de las ocho renuncias de ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mismas que se espera se confirmen conforme avancen las horas. Ahora fue el turno de Margarita Ríos Farjat, quien a través de una carta confirmó su salida a partir del 2025, tal como estipula la Reforma al Poder Judicial.

Con esta decisión, se suma a las dos renuncias efectuadas el día de ayer , encabezadas por los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ambas bajo la premisa de preservar su dignidad y en expreso rechazo a participar en las elecciones, que en algunos casos fue llamada “tómbola judicial”.

“Hacer guardar la Constitución, a lo que me he entregado devotamente, implica preservar su esencia republicana de sano equilibrio y separación de poderes autónomos entre sí", señaló Ríos Farjat en su carta de renuncia pública, donde dejó en claro que dice adiós a la SCJN porque así lo indica el artículo 7 transitorio de la reforma:

“Las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo por no postularse o por no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025, no serán beneficiarios de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria [...] misma que tendrá efectos al 31 de agosto de 2025".

Ministra Ríos Farjat exhibe el impacto a la justicia imparcial tras la eliminación de estabilidad en su cargo

En el mismo texto, la ministra de 51 años de edad señaló que el sistema judicial en el que desempeñó su cargo como ministra de la SCJN “preveía determinadas garantías de estabilidad e inamovilidad, inspiradas en procurar a la sociedad una justicia imparcial e independiente"; sin embargo, dio a entender que esto se vio duramente trastocado con la Reforma al Poder Judicial .

“En septiembre de este año se publicó una reforma que impacta en el núcleo del sistema judicial y además en las condiciones del cargo conferido”, señaló Margarita Ríos Farjat, quien además catalogó como “impropias” las condiciones de renuncia al Poder Judicial:

“Que se presente una renuncia, pero se permanezca en el cargo por unos meses más, a fin de preservar derechos; o permanecer en el cargo por esos meses más, sin renunciar a este, pero sí a lo que se tiene derecho (haber de retiro). Si de cualquier manera se ha limitado sin reparo la duración de nuestra encomienda al 31 de agosto de 2025, esa disyuntiva es, por decir lo menos, extraña”.

Margarita Ríos Farjat aclara que donará el dinero de su pensión de la SCJN

Ante esta situación y después de anunciar su renuncia con efecto en agosto de 2025, como “una forma de rechazo a estas condiciones”, Margarita Ríos Farjat aclaró que también renuncia a su dinero mensual como futura integrante en retiro de este tribunal constitucional:

“Retornaré tranquilamente y sin apego ese dinero a la Tesorería de la Federación si es que, antes o después, no logro cristalizar una forma de donarlo íntegramente a niños y niñas en situación de vulnerabilidad”, señaló la ministra.

Finalmente, declinó ser incorporada en los listados de quienes participarán en la elección extraordinaria de 2025 y se suma al rechazo de otros ministros de participar en la llamada “tómbola judicial”.