MINUTO a MINUTO: ¿A qué hora saldrás de casa? Así está el avance de trenes del Metro CDMX HOY

¿Vas a pasear o de compras este domingo 26 de octubre en la CDMX? Consulta con nosotros cómo va el avance de trenes en la red del Metro y evita contratiempos.

Escrito por: César Contreras, Iveth Ortiz
Andén del Metro CDMX.
¿Cómo va el Metro CDMX hoy?|X @metrocdmx.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el reporte en vivo del avance de trenes en el Metro CDMX este domingo 26 de octubre de 2025, para que planifiques tus traslados y evites contratiempos al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Importante: la Línea 1 continúa en proceso de modernización, por lo que el servicio opera únicamente de Pantitlán a Chapultepec, en ambos sentidos. Si necesitas llegar a las estaciones Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, puedes hacerlo mediante el servicio emergente de la RTP, habilitado como alternativa de transporte.

Metro CDMX EN VIVO

Problemas en Línea 9

Un tren no sale en la terminal Pantitlán con rumbo a Tacubaya en la Línea 9 esta mañana, afirman usuarios.

