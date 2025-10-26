MINUTO a MINUTO: ¿A qué hora saldrás de casa? Así está el avance de trenes del Metro CDMX HOY
¿Vas a pasear o de compras este domingo 26 de octubre en la CDMX? Consulta con nosotros cómo va el avance de trenes en la red del Metro y evita contratiempos.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el reporte en vivo del avance de trenes en el Metro CDMX este domingo 26 de octubre de 2025, para que planifiques tus traslados y evites contratiempos al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
Importante: la Línea 1 continúa en proceso de modernización, por lo que el servicio opera únicamente de Pantitlán a Chapultepec, en ambos sentidos. Si necesitas llegar a las estaciones Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, puedes hacerlo mediante el servicio emergente de la RTP, habilitado como alternativa de transporte.
Metro CDMX EN VIVO
Problemas en Línea 9
Un tren no sale en la terminal Pantitlán con rumbo a Tacubaya en la Línea 9 esta mañana, afirman usuarios.
Si hay servicio de trenes en #Linea9??— Carlos Alducin (@carlos_alducin) October 26, 2025
Varios minutos en Pantitlán y nada que le dan salida al tren.