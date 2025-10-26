MINUTO a MINUTO: ¿A qué hora saldrás de casa? Así está el avance de trenes del Metro CDMX HOY

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el reporte en vivo del avance de trenes en el Metro CDMX este domingo 26 de octubre de 2025, para que planifiques tus traslados y evites contratiempos al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Importante: la Línea 1 continúa en proceso de modernización, por lo que el servicio opera únicamente de Pantitlán a Chapultepec, en ambos sentidos. Si necesitas llegar a las estaciones Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, puedes hacerlo mediante el servicio emergente de la RTP, habilitado como alternativa de transporte.

