Marchas CDMX programadas para HOY 25 de octubre 2025

Con el objetivo de facilitar la planificación de actividades y desplazamientos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha difundido la agenda completa de las concentraciones, marchas CDMX y eventos programados para este sábado 25 de octubre de 2025 en la capital del país. Es fundamental revisar esta información con antelación, dado que se anticipa una jornada de alta actividad en las calles.

La previsión de las autoridades capitalinas incluye una importante cantidad de sucesos a lo largo del día. Se espera la realización de una marcha, además de doce concentraciones de personas, cuatro recorridos de motociclistas, y ocho rutas de ciclistas. A estos eventos se suman veinticinco actividades de esparcimiento que se desarrollarán en diversos puntos de la metrópoli.