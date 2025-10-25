Marchas CDMX programadas para HOY 25 de octubre 2025
Antes de salir de casa no olvides consultar nuestro minuto a minuto sobre las marchas CDMX para hoy 25 de octubre 2025; checa las alternativas viales.
Con el objetivo de facilitar la planificación de actividades y desplazamientos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha difundido la agenda completa de las concentraciones, marchas CDMX y eventos programados para este sábado 25 de octubre de 2025 en la capital del país. Es fundamental revisar esta información con antelación, dado que se anticipa una jornada de alta actividad en las calles.
La previsión de las autoridades capitalinas incluye una importante cantidad de sucesos a lo largo del día. Se espera la realización de una marcha, además de doce concentraciones de personas, cuatro recorridos de motociclistas, y ocho rutas de ciclistas. A estos eventos se suman veinticinco actividades de esparcimiento que se desarrollarán en diversos puntos de la metrópoli.
Rodadas motociclistas
Para los vehículos de dos ruedas, se ha anunciado una concentración de motociclistas a las 09:00 horas en el Monumento a la Revolución. Este grupo iniciará una ruta que tiene como destino final el Kartódromo Sabaneta, ubicado en La Marquesa, en el Estado de México. Esta actividad, que parte de la alcaldía Cuauhtémoc, podría generar demoras en las vías de salida de la ciudad durante la mañana.
Con una agenda tan nutrida, que incluye una marcha, una docena de puntos de reunión, y la suma de doce recorridos en motocicletas y bicicletas, además de eventos sociales, se recomienda a la población tomar precauciones y consultar información de tráfico en tiempo real para evitar contratiempos durante la jornada del sábado.
Concentraciones
En cuanto a las concentraciones de personas, se destacan dos puntos importantes:
En la alcaldía Cuauhtémoc, a las 10:00 horas, el grupo denominado Jóvenes Organizados por un Mejor País realizará una reunión en el Monumento a la Revolución. El propósito de este encuentro es impulsar un espacio de diálogo entre la juventud, caracterizado por ser plural y fomentar la presentación de propuestas cívicas.
Por otro lado, en la demarcación Venustiano Carranza, la Coordinación de Lucha Popular se congregará a las 12:00 horas en la calle Chimalhuacán número 59, en la colonia Peñón de los Baños. Esta reunión está programada como el “Tercer Encuentro de Luchas Populares en la Ciudad de México”.
Marcha CDMX programadas para HOY
La única movilización a pie significativa se tiene prevista en la alcaldía Cuauhtémoc, a las 16:30 horas. El contingente será encabezado por la Unión de la Juventud Revolucionaria de México.
La ruta iniciará en la sede de la Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, situada en la calle Belisario Domínguez número 32, en la colonia Centro Histórico, y culminará su trayecto en el Zócalo capitalino.