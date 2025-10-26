Padre golpea a profesor en Brasil que le pidió a niña que dejara de usar el celular

Un hombre golpeó en repetidas ocasiones a un profesor en Brasil, después de que el docente le pidiera a la hija del señor que dejara a un lado el teléfono celular y pusiera atención a la clase.

El acto violento sucedió el lunes 20 de octubre de 2025 en el Centro Educativo 4 de la comunidad de Guará, alrededor de las 8:30 horas. El maestro le llamó la atención a la menor, porque ella se negó a copiar los apuntes del pizarrón.

VIDEO: La brutal agresión del padre a profesor por confiscar un celular en Guará

Las cámaras de seguridad del colegio captaron el momento cuando el padre de familia entró a la sala de la coordinación de la escuela y golpeó en la cabeza al profesor, quien trató de protegerse mientras otros empleados del lugar sujetaban al agresor.

En un video compartido en redes sociales es posible apreciar cómo la hija del padre de familia trata de terminar la pelea y separarlos, e incluso trata de aplicar una llave a su padre para que dejara de golpear al maestro.

Um professor de 53 anos foi agredido com nove socos por um pai dentro do Centro Educacional 4 do Guará, no Distrito Federal, na manhã de segunda-feira (20).



O agressor, identificado como Thiago Lênin Sousa, reagiu após a filha ser advertida por usar o celular durante a aula. pic.twitter.com/MONBk9VM29 — LUPA1 TV | RÁDIO | PORTAL (@canalLupa1) October 21, 2025

Thiago Lenin Sousa, nombre del padre agresor, quedó detenido y fue presentado ante la Comisaría de Policía. Es acusado de daños corporales, lesiones y ultraje. El hombre llevará su proceso en libertad.

El detenido declaró ante la policía que su hija le había llamado, ya que supuestamente el profesor la había insultado y por ello acudió a golpearlo, pero rechazó haber amenazado al docente.

Marco legal: ¿Qué dice la ley de Brasil sobre el uso de teléfonos móviles en las aulas?

En enero de 2025, el gobierno de Brasil decretó una ley nacional para prohibir los teléfonos celulares en los jardines de niños, escuelas primarias y secundarias

El uso de estos aparatos móviles está prohibido en las clases, recreos, descansos y otras actividades extracurriculares.

No obstante, los alumnos podrán usar estos aparatos para actividades educativas, emergencias y en caso de estudiantes con necesidades especiales. Cada plantel es el encargado de implementar y supervisar esta restricción.

