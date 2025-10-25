¿Qué pasa en la Línea 1 del Metro CDMX? Reanudan servicio hoy 25 de octubre EN VIVO
¡Atención, viajeros! El Metro CDMX comenzó sus actividades de manera “golpeada” este sábado 25 de octubre al presentar retrasos en Línea 1; consulta EN VIVO.
Llegó el sábado 25 de octubre y el Metro CDMX comenzó sus actividades de manera habitual, al tratarse de fin de semana abrió sus puertas a las 6:00 horas, pero ¿cómo va el avance de trenes?
A través de Fuerza Informativa Azteca (FIA) consulta si existen retrasos o algún percance en cada una de las líneas del Metro CDMX.
EN VIVO
Línea 1 reanuda servicio
Tras dos horas, el Metro CDMX informó que se reanudó la circulación de Pantitlán a Chapultepec.
#AvisoMetro: Luego de realizar revisión en zona de vías de la Línea 1, se reanuda la circulación de los trenes de Pantitlán a Chapultepec en ambos sentidos. El tramo de Juanacatlán a Observatorio permanece cerrado, con el apoyo de unidades de RTP. https://t.co/PWLyxys89k— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 25, 2025
Retrasos en la Línea A
En redes sociales, usuarios reportaron retrasos en la Línea A del Metro CDMX, específicamente en la estación Agrícola Oriental.
A qué hora va a avanzar el tren detenido en agricola oriental dirección Pantitlán? Se nos hace tarde a quienes vamos a trabajar, por culpa de ustedes bola de ineptos— Serch De La Selva (@SerchDeLaSelva) October 25, 2025
¿Qué pasa en la Línea 1?
La línea 1 del Metro CDMX reportó que se ofrece servicio de manera provisional de Zaragoza a Chapultepec; la estación Pantitlán no se encuentra disponible.
#AvisoMetro: Por revisión en zona de vías, el servicio en la Línea 1 se ofrece de manera provisional de Zaragoza a Chapultepec.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 25, 2025
La estación Pantitlán se encuentra sin servicio.
En apoyo al traslado de usuarios la @RTP_CiudadDeMex opera en los tramos:
🚌 Pantitlán – Zaragoza
🚌…