Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA

¿Qué pasa en la Línea 1 del Metro CDMX? Reanudan servicio hoy 25 de octubre EN VIVO

¡Atención, viajeros! El Metro CDMX comenzó sus actividades de manera “golpeada” este sábado 25 de octubre al presentar retrasos en Línea 1; consulta EN VIVO.

Notas
Seguridad
Escrito por: Felipe Vera
Compartir nota
Instalaciones del metro cdmx
Consulta el estado del Metro CDMX hoy 25 de octubre|metro cdmx

Llegó el sábado 25 de octubre y el Metro CDMX comenzó sus actividades de manera habitual, al tratarse de fin de semana abrió sus puertas a las 6:00 horas, pero ¿cómo va el avance de trenes?

A través de Fuerza Informativa Azteca (FIA) consulta si existen retrasos o algún percance en cada una de las líneas del Metro CDMX.

EN VIVO

Línea 1 reanuda servicio

Tras dos horas, el Metro CDMX informó que se reanudó la circulación de Pantitlán a Chapultepec.

Retrasos en la Línea A

En redes sociales, usuarios reportaron retrasos en la Línea A del Metro CDMX, específicamente en la estación Agrícola Oriental.

¿Qué pasa en la Línea 1?

La línea 1 del Metro CDMX reportó que se ofrece servicio de manera provisional de Zaragoza a Chapultepec; la estación Pantitlán no se encuentra disponible.

Metro CDMX

Notas