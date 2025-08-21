¿Metro CDMX con retrasos? Sigue EN VIVO el avance de trenes hoy, 21 de agosto; Marcha lenta por lluvia
¡Que no se te haga tarde! Consulta con nosotros cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX este jueves 21 de agosto y evita contratiempos.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX, con el fin de que planees mejor tus traslados este jueves 21 de agosto de 2025.
Importante: La Línea 1 continúa en proceso de modernización y únicamente ofrece servicio de Pantitlán a Chapultepec en ambos sentidos. Para acceder a las estaciones cerradas: Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, está disponible el servicio de apoyo con autobuses de la RTP.