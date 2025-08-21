Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX, con el fin de que planees mejor tus traslados este jueves 21 de agosto de 2025.

Importante: La Línea 1 continúa en proceso de modernización y únicamente ofrece servicio de Pantitlán a Chapultepec en ambos sentidos. Para acceder a las estaciones cerradas: Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, está disponible el servicio de apoyo con autobuses de la RTP.