Así será la apertura total del Tren Insurgente: Fechas, rutas, precios y más

El Tren Interurbano México–Toluca, conocido como El Insurgente, finalmente tiene fecha de apertura total. A lo largo de este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el servicio completo, desde Zinacantepec hasta Observatorio, ¿cuándo es?

Durante un recorrido de prueba entre las estaciones Santa Fe y Observatorio, la mandataria confirmó que la obra civil está concluida y que inicia la fase de pruebas electromecánicas y de funcionamiento, con una duración aproximada de un mes.

“Prácticamente está lista la electromecánica, solo restan ajustes finales”, explicó Sheinbaum durante el evento.

¿Cuándo es la apertura del Tren Insurgente? Todo lo que tienes que saber

El tramo completo entrará en funcionamiento tras concluir las pruebas que verificarán la seguridad y la eficiencia del sistema. De acuerdo con el cronograma oficial, el periodo de ajustes finalizará en enero de 2026, cuando el tren estará disponible para el público en su totalidad.

El Tren Insurgente busca reducir el tiempo de traslado entre Toluca y la Ciudad de México a menos de 40 minutos.

Estaciones que operan actualmente en el Tren Insurgente

Actualmente, el tren presta servicio en su tramo inicial entre Zinacantepec y Santa Fe, con horario de 6:00 a 21:15 horas. Las estaciones disponibles son:



Zinacantepec

Toluca Centro

Metepec

Lerma

Santa Fe

Sin embargo, se espera que una vez completado y con funcionamiento al cien por ciento se sumen más estaciones.

De momento, este recorrido tiene una duración aproximada de 37 minutos, y el acceso se realiza mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada, la misma que se utiliza en el Metro, Metrobús y otros transportes del Valle de México; tiene un costo de 60 pesos, dependiendo de dónde lo tomes.

¿El tren Insurgente llegará hasta Observatorio?

Cuando entre en operación total, el tren contará con siete estaciones en total, extendiendo el trayecto hasta la terminal Observatorio, donde conectará directamente con el Metro, el Tren México–Toluca y la red de transporte capitalina.

El sistema cubrirá 58 kilómetros de vía doble electrificada, el 86% en viaducto elevado, con una velocidad máxima de 80 km/h y una capacidad de hasta 230 mil pasajeros diarios.

Capacidad del Tren Insurgente: Desde pasajeros hasta rampas de acceso

Cada tren tiene capacidad para 719 pasajeros, 326 de ellos sentados, e incluye espacios para sillas de ruedas, pantallas informativas, escaleras eléctricas, sistemas de audio, ventilación natural y rampas de acceso.