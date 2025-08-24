Arístides Rodrigo Guerrero García, quien está a una semana de asumir su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sufrió un accidente automovilístico, por lo que tuvo que ser hospitalizado.

A través de un comunicado en su cuenta de X, se informó que el próximo ministro del Máximo Tribunal del país sufrió un accidente vehicular la noche del 22 de agosto, cerca de las 22:30 horas.

¿Qué se sabe del accidente de Arístides Rodrigo Guerrero García?

Arístides Rodrigo Guerrero García regresaba de la ciudad de Oaxaca luego de participar como invitado en un evento público de la Fiscalía estatal, cuando ocurrió el percance sobre la avenida Río Churubusco, en la Ciudad de México.

El ministro electo se trasladaba del aeropuerto hacia su domicilio, pero el automóvil en el que viajaba sufrió el impacto de otro vehículo. En el mismo automóvil iban el conductor y dos acompañantes.

Hoy, desde la bella e histórica biblioteca Fray Francisco Burgoa, en la ciudad de #Oaxaca, participé en el Encuentro Nacional de Fiscales Electorales con la conferencia “Inteligencia artificial e impartición de justicia”. pic.twitter.com/st83kjCiab — Arístides Rodrigo Guerrero García (@AristidesRodri) August 22, 2025

¿Cuál es el estado de salud del ministro electo de la SCJN?

Tras este accidente, el ministro electro fue diagnosticado con fracturas en tórax y en la nariz, que requirieron intervención quirúrgica, mientras que los otros tripulantes resultaron con fracturas en extremidades, y se encuentran en proceso de recuperación.

Arístides Rodrigo Guerrero García, se encuentra estable y, de acuerdo con el comunicado, “sus familiares reportan un pronóstico positivo”.

El cierre de la Segunda Sala de la SCJN: empresarios alertan sobre el fin del equilibrio de poderes

¿Cuándo asumirá el cargo Arístides Rodrigo Guerrero García como ministro de la Corte?

La toma de protesta de Arístides Rodrigo Guerrero García como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se llevará a cabo el próximo 1 de septiembre de 2025.

“El ministro electo cuenta con un pronóstico positivo para estar presente en la toma de protesta de ministras y ministros el próximo 1 de septiembre de 2025. Además, dado que este proceso únicamente implica una reducción temporal en la movilidad, mientras se recupera por completo, no se verán afectados los trabajos de la nueva Suprema Corte ni su desempeño como ministro.

"Él y su familia expresan un profundo agradecimiento a las Ministras y Ministros de la nueva integración de la SCJN por sus muestras de empatía y solidaridad, así como a las amigas y amigos que, con su apoyo incondicional, han acompañado de cerca su evolución. Al mismo tiempo, solicitan con toda cordialidad, comprensión y respeto durante este proceso, reiterando que serán sus propios canales los que informen oportunamente sobre la evolución de su estado de salud”, se lee en el documento.