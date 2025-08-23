Pequeño de 5 años se salió de su casa para ver juguetes de cerca; Policía de CDMX desplegó búsqueda en Cuajimalpa

Un momento de absoluta tensión fue provocada por un pequeño de cinco años, quien se salió de su casa y desató una intensa búsqueda por parte de 20 elementos de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Cuajimalpa, en el poniente de la Ciudad de México (CDMX).

Afortunadamente para los familiares, esta angustiante situación tuvo un final feliz cuando el niño fue localizado sano y salvo en el lugar que más anhelaba: el pasillo de la juguetería de una tienda de autoservicio.

¿Qué pasó en Cuajimalpa? Mamá del pequeño pidió auxilio desesperadamente

La movilización comenzó cuando una madre de familia, desesperada, solicitó el apoyo de oficiales de la PA que realizaban un patrullaje en la colonia Memetla. La mujer les informó que su hijo de cinco años no se encontraba en su domicilio, ubicado en la calle Miguel Romero, y no lograba encontrarlo.

De inmediato, los policías activaron el protocolo de búsqueda, solicitando refuerzos. En pocos minutos, un equipo de 20 oficiales ya se encontraba recorriendo la zona para dar con el paradero del menor.

#TarjetaInformativa | Como parte de su vocación de servicio hacia la población, efectivos de la #PolicíaAuxiliar de la #SSC apoyaron a una madre de familia para la localización de su hijo de cinco años de edad, quien salió de su casa sin la compañía de un familiar, en… pic.twitter.com/ALxTNqGmCp — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 23, 2025

Encuentran a niño en pasillo de juguetería, en una supermercado de Cuajimalpa

Mientras el operativo de búsqueda estaba en curso, los policías recibieron un reporte clave. Empleados de una tienda de autoservicio en la avenida José María Castorena, en la colonia San José de los Cedros, informaron que habían encontrado a un niño pequeño deambulando solo en el área de juguetería.

Los policías auxiliares se trasladaron al lugar y confirmaron que el menor coincidía plenamente con la descripción del niño extraviado.

Los oficiales contactaron a la madre, quien llegó de inmediato al establecimiento. Tras acreditar su parentesco, pudo abrazar a su hijo, poniendo fin a la angustia.

Niño de 5 años se sale de su casa en Cuajimalpa; policías lo encuentran en una juguetería | Foto: SSC CDMX

Al lugar también arribaron paramédicos de Protección Civil para valorar a ambos. Determinaron que el pequeño se encontraba en perfecto estado de salud y sin signos de violencia. La madre, por su parte, fue diagnosticada con una crisis nerviosa producto del susto, pero no requirió traslado a un hospital.

La mujer agradeció profundamente a los policías por los esfuerzos y la dedicación para encontrar a su hijo, y ambos pudieron retirarse a su hogar.