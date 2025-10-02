¿Cuánto gana un agente de SSPC? Convocatoria 2025: Requisitos
Convocatoria 2025: lista de requisitos, carreras y documentos clave para entrar como agente de investigación e inteligencia de SSPC. Conoce el sueldo mensual.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lanzó la convocatoria 2025 para trabajar en la corporación federal y aquí podrás conocer los requisitos y cuánto gana un agente.
El proceso está dirigido a personas en México que estén interesadas en ser agentes de investigación e inteligencia de la SSPC.
¿Cuánto gana un agente de investigación e inteligencia de la SSPC?
De acuerdo con la convocatoria anunciada por la SSPC 2025, el sueldo de un agente de investigación e inteligencia podrá recibir un sueldo mensual de 32 mil pesos netos, más las siguientes prestaciones:
- ISSSTE
- FOVISSSTE
- Seguro de vida institucional
- Estancias infantiles
- Ahorro solidario
- Aguinaldo de 40 días
El módulo de atención presencial y registro se ubica en la calle América 300, colonia Los Reyes, en la alcaldía Coyoacán.
Requisitos para ser agente de investigación e inteligencia de la SSPC 2025
Los documentos oficiales que deberá presentar la persona que aspire a ser un agente federal en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana son los siguientes:
- Identificación oficial (credencial del Instituto Nacional Electoral, pasaporte, cédula profesional)
- Acta de nacimiento
- CURP
Título o cédula profesional de licenciatura
-Derecho
-Criminalística
-Criminología
-Psicología
-Seguridad Pública y/o Ciudadana
-Informática
-Ingeniería en Sistemas
-Seguridad pública/ciudadana
-Ciencias forenses
-Contaduría
-Economía
-Actuaría
-Estadística
- Constancia de no antecedentes penales (federal y estatal)
- Constancia de no deudor alimentario
- Constancia de no inhabilitación
- Declaración firmada de no consumo de sustancias ni alcoholismo
- Certificado médico de institución pública
- Cartilla militar liberada
- Curriculum Vitae con fotografía y firma
- Comprobante de domicilio
- Constancia de situación fiscal
- Tres cartas de recomendación (familiar, vecinal, laboral)
- Dos fotografías tamaño infantil (color mate, fondo blanco, sin accesorios)
Además, también la o el aspirante a un puesto como agente tiene que cumplir con otros aspectos que forman parte de los requisitos, entre ellos:
- Estatura mínima de 1.50 metros para mujeres
- Estatura mínima de 1.60 metros para hombres
- Buen estado de salud física y mental
- Ser de nacionalidad mexicana
- Tener una edad entre 23 y 35 años
- Licenciatura concluida
- No tener antecedentes penales
- No estar inhabilitado como servidor público
- Interés en la investigación policial, análisis de información, uso de tecnologías innovadoras y estrategias para combatir el crimen
¿Cuánto cuesta el trámite para ser agente de inteligencia o investigación de la SSPC?
Las personas aspirantes deberán realizar un registro en línea, el cual estará habilitado hasta cubrir el número de plazas disponibles, a través de la siguiente liga https://reclutamiento.sspc.gob.mx/index.html
El trámite y proceso de reclutamiento para agentes de investigación e inteligencia es totalmente gratuito y no se requiere que la persona interesada en trabajar en la SSPC con este puesto haga algún tipo de pago para participar en la convocatoria.
Además, de acuerdo con la misma institución, a las personas nunca se le solicitará información personal por vía telefónica ni a través de redes sociales, pues toda la información oficial y seguimiento del proceso se lleva a cabo solo en los canales autorizados por la SSPC.
Una vez realizado el registro en línea, la SSPC citará por correo electrónico a las personas aspirantes a la presentación de la documentación original para su cotejo, cita que se programará en un horario y sede específico dentro de los 30 días hábiles contados a partir del cierre de su registro en línea.