¿Cuánto gana un agente de SSPC? Convocatoria 2025: Requisitos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lanzó la convocatoria 2025 para trabajar en la corporación federal y aquí podrás conocer los requisitos y cuánto gana un agente.

El proceso está dirigido a personas en México que estén interesadas en ser agentes de investigación e inteligencia de la SSPC.

¿Cuánto gana un agente de investigación e inteligencia de la SSPC?

De acuerdo con la convocatoria anunciada por la SSPC 2025, el sueldo de un agente de investigación e inteligencia podrá recibir un sueldo mensual de 32 mil pesos netos, más las siguientes prestaciones:



ISSSTE

FOVISSSTE

Seguro de vida institucional

Estancias infantiles

Ahorro solidario

Aguinaldo de 40 días

El módulo de atención presencial y registro se ubica en la calle América 300, colonia Los Reyes, en la alcaldía Coyoacán.

Requisitos para ser agente de investigación e inteligencia de la SSPC 2025

Los documentos oficiales que deberá presentar la persona que aspire a ser un agente federal en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana son los siguientes:



Identificación oficial (credencial del Instituto Nacional Electoral, pasaporte, cédula profesional) Acta de nacimiento CURP Título o cédula profesional de licenciatura -Derecho

-Criminalística

-Criminología

-Psicología

-Seguridad Pública y/o Ciudadana

-Informática

-Ingeniería en Sistemas

-Seguridad pública/ciudadana

-Ciencias forenses

-Contaduría

-Economía

-Actuaría

-Estadística

Constancia de no antecedentes penales (federal y estatal) Constancia de no deudor alimentario Constancia de no inhabilitación Declaración firmada de no consumo de sustancias ni alcoholismo Certificado médico de institución pública Cartilla militar liberada Curriculum Vitae con fotografía y firma Comprobante de domicilio Constancia de situación fiscal Tres cartas de recomendación (familiar, vecinal, laboral) Dos fotografías tamaño infantil (color mate, fondo blanco, sin accesorios)

Además, también la o el aspirante a un puesto como agente tiene que cumplir con otros aspectos que forman parte de los requisitos, entre ellos:



Estatura mínima de 1.50 metros para mujeres

Estatura mínima de 1.60 metros para hombres

Buen estado de salud física y mental

Ser de nacionalidad mexicana

Tener una edad entre 23 y 35 años

Licenciatura concluida

No tener antecedentes penales

No estar inhabilitado como servidor público

Interés en la investigación policial, análisis de información, uso de tecnologías innovadoras y estrategias para combatir el crimen

¿Cuánto cuesta el trámite para ser agente de inteligencia o investigación de la SSPC?

Las personas aspirantes deberán realizar un registro en línea, el cual estará habilitado hasta cubrir el número de plazas disponibles, a través de la siguiente liga https://reclutamiento.sspc.gob.mx/index.html

El trámite y proceso de reclutamiento para agentes de investigación e inteligencia es totalmente gratuito y no se requiere que la persona interesada en trabajar en la SSPC con este puesto haga algún tipo de pago para participar en la convocatoria.

Además, de acuerdo con la misma institución, a las personas nunca se le solicitará información personal por vía telefónica ni a través de redes sociales, pues toda la información oficial y seguimiento del proceso se lleva a cabo solo en los canales autorizados por la SSPC.

Una vez realizado el registro en línea, la SSPC citará por correo electrónico a las personas aspirantes a la presentación de la documentación original para su cotejo, cita que se programará en un horario y sede específico dentro de los 30 días hábiles contados a partir del cierre de su registro en línea.