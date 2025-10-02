Logo InklusionSitio accesible
¿Cuánto gana un agente de SSPC? Convocatoria 2025: Requisitos

Convocatoria 2025: lista de requisitos, carreras y documentos clave para entrar como agente de investigación e inteligencia de SSPC. Conoce el sueldo mensual.

Escrito por: Iván Ramírez
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lanzó la convocatoria 2025 para trabajar en la corporación federal y aquí podrás conocer los requisitos y cuánto gana un agente.

El proceso está dirigido a personas en México que estén interesadas en ser agentes de investigación e inteligencia de la SSPC.

¿Cuánto gana un agente de investigación e inteligencia de la SSPC?

De acuerdo con la convocatoria anunciada por la SSPC 2025, el sueldo de un agente de investigación e inteligencia podrá recibir un sueldo mensual de 32 mil pesos netos, más las siguientes prestaciones:

  • ISSSTE
  • FOVISSSTE
  • Seguro de vida institucional
  • Estancias infantiles
  • Ahorro solidario
  • Aguinaldo de 40 días

El módulo de atención presencial y registro se ubica en la calle América 300, colonia Los Reyes, en la alcaldía Coyoacán.

Requisitos para ser agente de investigación e inteligencia de la SSPC 2025

Los documentos oficiales que deberá presentar la persona que aspire a ser un agente federal en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana son los siguientes:

  1. Identificación oficial (credencial del Instituto Nacional Electoral, pasaporte, cédula profesional)
  2. Acta de nacimiento
  3. CURP

  4. Título o cédula profesional de licenciatura

    -Derecho
    -Criminalística
    -Criminología
    -Psicología
    -Seguridad Pública y/o Ciudadana
    -Informática
    -Ingeniería en Sistemas
    -Seguridad pública/ciudadana
    -Ciencias forenses
    -Contaduría
    -Economía
    -Actuaría
    -Estadística

  5. Constancia de no antecedentes penales (federal y estatal)
  6. Constancia de no deudor alimentario
  7. Constancia de no inhabilitación
  8. Declaración firmada de no consumo de sustancias ni alcoholismo
  9. Certificado médico de institución pública
  10. Cartilla militar liberada
  11. Curriculum Vitae con fotografía y firma
  12. Comprobante de domicilio
  13. Constancia de situación fiscal
  14. Tres cartas de recomendación (familiar, vecinal, laboral)
  15. Dos fotografías tamaño infantil (color mate, fondo blanco, sin accesorios)

Además, también la o el aspirante a un puesto como agente tiene que cumplir con otros aspectos que forman parte de los requisitos, entre ellos:

  • Estatura mínima de 1.50 metros para mujeres
  • Estatura mínima de 1.60 metros para hombres
  • Buen estado de salud física y mental
  • Ser de nacionalidad mexicana
  • Tener una edad entre 23 y 35 años
  • Licenciatura concluida
  • No tener antecedentes penales
  • No estar inhabilitado como servidor público
  • Interés en la investigación policial, análisis de información, uso de tecnologías innovadoras y estrategias para combatir el crimen

¿Cuánto cuesta el trámite para ser agente de inteligencia o investigación de la SSPC?

Las personas aspirantes deberán realizar un registro en línea, el cual estará habilitado hasta cubrir el número de plazas disponibles, a través de la siguiente liga https://reclutamiento.sspc.gob.mx/index.html

El trámite y proceso de reclutamiento para agentes de investigación e inteligencia es totalmente gratuito y no se requiere que la persona interesada en trabajar en la SSPC con este puesto haga algún tipo de pago para participar en la convocatoria.

Además, de acuerdo con la misma institución, a las personas nunca se le solicitará información personal por vía telefónica ni a través de redes sociales, pues toda la información oficial y seguimiento del proceso se lleva a cabo solo en los canales autorizados por la SSPC.

Una vez realizado el registro en línea, la SSPC citará por correo electrónico a las personas aspirantes a la presentación de la documentación original para su cotejo, cita que se programará en un horario y sede específico dentro de los 30 días hábiles contados a partir del cierre de su registro en línea.

