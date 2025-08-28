Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Metro CDMX: Lo que debes saber del servicio HOY | Detenciones de 15 minutos en Línea 3

Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy jueves 28 de agosto de 2025. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.

Notas
Seguridad
Escrito por: Arturo Engels
Compartir nota
Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy jueves 28 de agosto de 2025
¡Que no se te haga tarde! Revisa qué pasa en el Metro CDMX además de cómo va el avance de trenes|Arturo Engels

¡Llega a tiempo a tu destino! Si eres usuario frecuente del Metro CDMX, en este minuto a minuto de Fuerza Informativa Azteca te podrás mantener informado EN VIVO acerca del avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX Sistema de Transporte Colectivo Metro de Ciudad de México.

EN VIVO

Entérate del actual avance de trenes en el Metro CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre el actual avance de trenes con tiempos promedio: Linéa 2 y Líneaa 5: 5 minutos de esperas; Línea 1, Línea 3, Línea 6, Línea 7, Línea 8, Línea 9, Línea A, Línea B y Línea 12, con trayectos de 6 minutos; mientras que en la Líneas 4, el tiempo es de 4 minutos.

¡Mantén la calma! Elevada afluencia en Línea 7

¿Qué pasa en Línea 7? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre una elevada afluencia en estaciones de la Línea 7.

Detenciones de hasta 15 minutos en Línea 3

¿Qué pasa en Línea 3? Usuarios del Metro CDMX se quejan de: "¿por qué ya que el tren está por llegar a Universidad, se detiene como 15 minutos ? neta no mamen, estamos a dos pasos y no es posible que se tarden tanto”.

Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy jueves 28 de agosto de 2025

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) fue recientemente reabierta luego de un cierre parcial debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.

Metro CDMXCDMXSSC CDMX

Notas