Metro CDMX: Lo que debes saber del servicio HOY | Detenciones de 15 minutos en Línea 3
Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy jueves 28 de agosto de 2025. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.
¡Llega a tiempo a tu destino! Si eres usuario frecuente del Metro CDMX, en este minuto a minuto de Fuerza Informativa Azteca te podrás mantener informado EN VIVO acerca del avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX Sistema de Transporte Colectivo Metro de Ciudad de México.
EN VIVO
Entérate del actual avance de trenes en el Metro CDMX
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre el actual avance de trenes con tiempos promedio: Linéa 2 y Líneaa 5: 5 minutos de esperas; Línea 1, Línea 3, Línea 6, Línea 7, Línea 8, Línea 9, Línea A, Línea B y Línea 12, con trayectos de 6 minutos; mientras que en la Líneas 4, el tiempo es de 4 minutos.
Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 28, 2025
Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.
Toma previsiones y mantente informada e informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/0vQZ4dcrZa
¡Mantén la calma! Elevada afluencia en Línea 7
¿Qué pasa en Línea 7? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre una elevada afluencia en estaciones de la Línea 7.
Buen día. Se registra afluencia alta en la Línea 7, se agiliza el avance de los trenes. Permite el libre cierre de puertas y dejar que los pasajeros desciendan antes de abordar. Usa las palancas sólo en caso de emergencia y con responsabilidad.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 28, 2025
Detenciones de hasta 15 minutos en Línea 3
¿Qué pasa en Línea 3? Usuarios del Metro CDMX se quejan de: "¿por qué ya que el tren está por llegar a Universidad, se detiene como 15 minutos ? neta no mamen, estamos a dos pasos y no es posible que se tarden tanto”.
¿por qué ya que el tren está por llegar a Universidad, se detiene como 15 minutos ? neta no mamen, estamos a dos pasos y no es posible que se tarden tanto— melxnie (@notxx_me) August 28, 2025
Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy jueves 28 de agosto de 2025
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) fue recientemente reabierta luego de un cierre parcial debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 23° C Mín. 11° C. pic.twitter.com/IkAlEwxMKG— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 28, 2025