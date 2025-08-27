Caen 3 de “Los Gansos” tras cateo en Iztacalco; estaban repletos de cocaína y metanfetamina

En otro golpe contra uno de los grupos delictivos violentos del oriente de la Ciudad de México (CDMX), fuerzas federales y capitalinas detuvieron a tres presuntos integrantes de “Los Gansos” tras ejecutar tres órdenes de cateo simultáneas en la alcaldía Iztacalco.

Durante la operación se aseguró un arsenal de casi 900 dosis de cocaína, metanfetamina y marihuana, además de cuatro armas de fuego, por lo que se trata de una nueva ofensiva contra esta célula criminal, a la que se le atribuyen al menos cinco homicidios, y ocurre apenas un mes después de la captura del hermano de su líder principal.

El golpe en Iztacalco: Así cayó otra célula de “Los Gansos”

Resultado de trabajos de investigación, un equipo conjunto de la SSC, FGJ, SEMAR y la Guardia Nacional identificó tres inmuebles en las colonias Agrícola Oriental y Gabriel Ramos Millán que eran presuntamente utilizados como bodegas y puntos de venta de droga.

Con las órdenes judiciales en mano, se desplegó un operativo simultáneo. En un complejo de departamentos en la calle Oriente 229, se realizaron dos de los cateos, donde fueron detenidos un hombre de 41 años y una mujer de 27. En un tercer domicilio, en la calle Sur 119, fue detenido otro hombre de 41 años. El total asegurado fue de 887 dosis de narcóticos y cuatro armas de fuego.

#CDMX | Durante tres órdenes de cateo en inmuebles, ubicados en la alcaldía #Iztacalco, fueron detenidos dos hombres y una mujer, además aseguraron 887 dosis de droga y cuatro armas de fuego pic.twitter.com/29KQVDtNxG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 27, 2025

¿Quiénes son “Los Gansos”? Desatan violencia en el oriente de CDMX

Las investigaciones de las autoridades capitalinas identifican a “Los Gansos” como un grupo criminal generador de alta violencia, con su principal zona de operación en las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa.

Su portafolio delictivo es amplio e incluye:



Narcomenudeo y Extorsión: Sus principales fuentes de financiamiento.

Sus principales fuentes de financiamiento. Robo de Vehículos: Se les relaciona con el robo de autos y motocicletas.

Se les relaciona con el robo de autos y motocicletas. Homicidio: Las líneas de investigación los vinculan con al menos cinco homicidios en la zona oriente de la CDMX.

Resultado de trabajos de investigación en torno a presuntos integrantes de grupos delictivos generadores de violencia, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron tres órdenes de cateo en @IztacalcoAl, detuvieron a tres personas y aseguraron cerca de 900 dosis de presunta droga, cuatro… pic.twitter.com/3QUZjU3CTQ — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 27, 2025

Esta operación no es un hecho aislado. Se suma a la detención, el pasado 11 de julio, de otros cuatro integrantes de “Los Gansos” en la colonia Paulino Navarro, alcaldía Cuauhtémoc. Aquel golpe fue significativo, pues entre los capturados se encontraba el hermano del líder principal de la organización.

Los tres nuevos detenidos, uno de los cuales cuenta con un ingreso previo a prisión por Robo Agravado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

