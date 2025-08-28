Una pareja acusada de maltrato infantil en el Estado de México (Edomex), fue detenida. El sujeto es investigado por presuntamente cometer agresiones contra dos niños de 4 y 6 años, a quienes sumergió en un tambo con agua e incluso, le quemó las manos a uno de ellos. Todo, sin que la madre hiciera algo para evitarlo o denunciarlo.

Este caso fue investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y de acuerdo con la indagatoria, los pequeños de 4 y 6 años de edad habrían sido agredidos en diversas ocasiones por su padrastro sin recibir ayuda por parte de su madre.

Padrastro metió en un tambo con agua a hijos de su pareja en La Paz

Los hechos ocurrieron en el municipio La Paz, misma zona donde fue encontrado sin vida el niño Fernandito, de 5 años, quien fue arrebatado a su mamá por una familia tras una deuda de mil pesos.

El pasado 11 de agosto se recibió una denuncia que alertaba sobre la posible violencia en contra de dos menores de edad, y el Agente del Ministerio Público inició la investigación correspondiente que permitió identificar y acreditar la posible participación de Jorge Alberto “N” y Stephany “N”, ambos pareja.

El avance en la investigación pudo establecer que el pasado 5 de agosto, Jorge Alberto “N”, pareja sentimental de la madre de los niños, los habría agredido físicamente para después sumergirlos en un tambo con agua.

Niño de 6 años fue quemado por no saber calentar tortillas

Días después, el sujeto habría quemado las manos del niño de 6 años por haber tomado un chocolate y luego con un comal por no saber calentar tortillas. En ambos eventos la madre de los menores estuvo presente y no los auxilió.

Por estos hechos, el Agente del Ministerio Público llevó a cabo actos de investigación y recabó información con la que solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión en contra de Alberto “N” y Stephany “N”.

La pareja es investigada por el delito de violencia familiar y omisión de auxilio, respectivamente, en agravio de dos menores de 4 y 6 años de edad.

¿Qué pasó con los niños maltratados por su padrastro en su casa en La Paz?

Los detenidos fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedaron a disposición de un Juez, quien determinará su situación jurídica.

En tanto que las víctimas fueron atendidas y se determinó una red de apoyo familiar, por lo que fueron entregados a sus abuelos con quienes actualmente se encuentran.