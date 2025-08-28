Los senadores Alejandro Moreno, “Alito” y Gerardo Fernández Noroña, se enfrascaron en una discusión que de las palabras escaló a los empujones y casi se arma una pelea en la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Este desencuentro ocurrió en la tribuna de la Casona de Xicoténcatl, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La situación fue grabada en vivo mientras terminaba de sonar el Himno Nacional.

VIDEO: Pelea de “Alito” vs Fernández Noroña

En plena tribuna, donde estaban ambos legisladores, se pudo observar a “Alito” Morena acercarse de frente a Fernández Noroña, con quien parece discutir, pero las palabras se las llevó el viento y en ese momento, comenzaron los golpes.

Ante los ojos de los demás legisladores, la confrontación duró varios segundos, e incluso, un hombre que se pudo en medio para calmar la tensión y que dejaran de pelear, fue empujado por el senador del PRI.

¡Tensión máxima en la Comisión Permanente!@alitomorenoc y @fernandeznorona protagonizaron un episodio de tensiones que llegó a los empujones en la tribuna de la Casona de Xicoténcatl.



Vía: @gallegosohttps://t.co/IurV7tQdRR pic.twitter.com/sk3KiGJ7GH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 27, 2025

¿Habrá consecuencias tras pelea de “Alito” Moreno y Fernández Noroña?

Tras rechazar que fue quien inició los golpes y empujones, Gerardo Fernández Noroña dijo que interpondrán una denuncia legal contra los priistas y que promoverán su desafuero por ese tipo de agresiones.

La Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva del Senado anunciaron que acompañarán jurídicamente al colaborador de Gerardo Fernández Noroña, Emiliano González, ante las agresiones de Alejandro Moreno.

Presentarán denuncias por lesiones y danos a la propiedad, además de que solicitarán el desafuero de los legisladores agresores Pablo Angulo, Carlos Gutiérrez Mancilla y el propio Moreno Cárdenas. Además, Morena solicitará a la Secretaría de Gobernación (Segob), protección personal para Fernández Noroña y su colaborador Emiliano González.

¿"Alito” Moreno y Fernández Noroña podrían ser castigados?

La ley en México castiga el delito de lesiones. De acuerdo con el Artículo 288 del Código Penal Federal, una lesión comprende no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deja huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una causa externa.

De acuerdo con el Artículo 289 de este mismo Código, la persona que infiera una lesión que no ponga en peligro la vida de alguien y tarde en sanar menos de 15 días, se le impondrán de tres a ocho meses de prisión, o de 30 a 50 días multa, o ambas sanciones a juicio del juez. Pero si tardan en sanar más de ese tiempo, se le impondrán de cuatro meses a dos años de prisión y de 60 a 270 días multa.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) consultó al abogado Héctor Pérez Rivera, para conocer el alcance legal y jurídico que tendría esta situación. El especialista comentó que de existir un caso que investigar por esto que pasó, sería a nivel federal porque las agresiones ocurrieron en un recinto federal.

“Para que pueda proceder la acción de la justicia contra algún diputado, diputada, senador o senadora, es justo donde opera el fuero, es decir, la protección que hay contra los legisladores, pero además el fuero realmente dice que solo se les puede perseguir por delitos graves cometidos (...) entendemos que hay una trifulca, no ha habido un parte médico, pero por lo que se ve en las imágenes parece muy, muy, muy difícil que se trate de una persona que tenga lesiones que tarden en sanar más de 15 días”, comentó.

El abogado comentó que duda mucho que hay algún tipo de repercusión penal contra los legisladores y “es un acto más bien político”, y además, “están protegidos por el fuero y tendría que haber un proceso de desafuero para que se pudiera proceder penalmente contra ellos, y en este caso difícilmente, por una conducta pudiera haber un desafuero”.

“Me parece que es más un alarde político, pero difícilmente esto tendría alguna consecuencia en el mundo del Derecho Penal, pero la podría tener en la disciplina legislativa”, añadió.

¿Por qué “Alito” Moreno se peleó con Fernández Noroña?

Todo fue provocado por el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, quien no respetó, como es su costumbre, los temas agendados.

Los priistas le reclamaron y fue cuando Noroña empujó a Alejandro Moreno del PRI y el priista respondió a los empujones del senador Noroña. Luego se dio un intercambio de manotazos. Es la primera vez que se registran golpes directos entre legisladores.

Los priistas denunciaron las agresiones de Fernández Noroña y aseguraron qué no le permitirán más sus groserías e insultos y menos agresiones físicas. Lo calificaron también como un cobarde por insultar a Lilly Téllez.

