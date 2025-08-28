Un hombre de 77 años de edad en la Ciudad de México (CDMX) fue víctima de una agresión con un machete por un sujeto a quien le reclamó por tirar desechos en la calle en la alcaldía Iztapalapa.

En tanto, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre quien, al parecer, lesionó con un machete al ciudadano, se informó este miércoles 27 de agosto de 2025.

Hombre fue atacado con un machete dentro de un parque en Iztapalapa

Los hechos ocurrieron al interior del Parque Yecahuizotl, localizado en las calles Camino Real y Aria, en la colonia Campestre.

Operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente alertaron a los policías sobre una persona lesionada dentro de este lugar.

#CDMX | Un ex convicto fue detenido por el homicidio de un hombre en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero en #Iztapalapa.



La esposa de la víctima lo identificó como el hombre que discutió con su pareja y le disparó. El detenido cuenta con seis ingresos a prisión por… pic.twitter.com/Z4qUOXY6IX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 16, 2025

Esposa de víctima presenció ataque con machete

Cuando los policías de la SSC de CDMX llegaron, una mujer de 75 años de edad, les contó que momentos antes su esposo observó a un sujeto que tiraba desechos y al reclamarle, el probable responsable lo agredió con un machete, lo que le causó una lesión en la cabeza.

Tras escuchar la situación, solicitaron los servicios de emergencia y el hombre agredido tuvo que ser llevado a un hospital.

Con las características y media filiación proporcionada por la denunciante, los oficiales de la SSC buscaron a la persona que momentos antes agredió al señor de 77 años de edad.

Detienen a presunto responsable de atacar con machete a señor

Familiares del lesionado, de 77 años de edad, decidieron trasladarlo por sus propios medios a un hospital para su pronta atención médica.

En tanto, el presunto responsable fue ubicado calles más adelante, por lo que le marcaron el alto y le solicitaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron el arma punzocortante.

En atención a la denuncia, el hombre de 76 años de edad fue detenido, le informaron sus derechos constitucionales y junto con el machete asegurado, fue trasladado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal y dará inicio a la carpeta de investigación correspondiente.