Tráfico y afectaciones viales en CDMX HOY: Manifestaciones, marchas y bloqueos
Sigue este reporte de las marchas, bloqueos, manifestaciones y calles afectadas por tráfico y accidentes EN VIVO durante este jueves 28 de agosto en CDMX.
¡Atención, conductores capitalinos! Este jueves 28 de agosto de 2025, la Ciudad de México inicia la jornada con tráfico y afectaciones viales en varias zonas; además, durante el día, se esperan marchas, bloqueos y manifestaciones en distintos puntos de la capital, provocando tránsito lento durante el día. A ello se suma que por la tarde se esperan lluvias y encharcamientos, lo que complicará aún más la movilidad en la CDMX.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y el Centro de Orientación Vial (OVIAL) alertaron que varias avenidas principales estarán cerradas por protestas y bloqueos hoy en la Ciudad de México, por lo que recomiendan a automovilistas y peatones salir con anticipación, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real para evitar retrasos mayores.
EN VIVO
Sin reporte de marchas o bloqueos en la CDMX
Hasta el momento no han iniciado las marchas programadas para este jueves 28 de agosto.
¡Tómalo en cuenta! Socavón provoca caos en Azcapotzalco
En Azcapotzalco, vecinos denuncian un socavón que parece cenote en calle Poniente 146 y Norte 59, en la col. Industrial Vallejo.
Un tráiler quedó atorado esta mañana; el hoyo mide unos 10 metros de largo y 1.5 de profundidad. Urge atención de las autoridades para evitar tragedias.
🚨 #CDMX | En #Azcapotzalco, vecinos denuncian un socavón que parece cenote 😱 en calle Poniente 146 y Norte 59, col. Industrial Vallejo.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 28, 2025
Un tráiler quedó atorado esta mañana; el hoyo mide unos 10 metros de largo y 1.5 de profundidad.
⚠️ Urge atención de las autoridades para… pic.twitter.com/UgtVYqM5kM
¡Alerta vial! Afectaciones en División del Norte por corte de agua
Mega fuga de agua se registra en División del Norte y calle Llanté en la colonia Xotepingo en Coyoacán. Miles y miles de litros de agua se desperdician.
Mega fuga de agua se registra en División del Norte y calle Llanté en la colonia Xotepingo en Coyoacán.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 28, 2025
Miles y miles de litros de agua se desperdician @PLATA11CDMX con el reporte pic.twitter.com/bR3IclpE4L
¡Maneja con precaución! Baches afectan calles de la CDMX
Vecinos de la col. Irrigación denuncian el estado intransitable de la vialidad entre Falcón y Casa de la Moneda. Baches que parecen socavones, coladeras sumidas y hasta “albercas”.
#DenunciaCiudadana |🚧 ¿La peor calle de #CDMX?— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 28, 2025
Vecinos de la col. Irrigación denuncian el estado intransitable de la vialidad entre Falcón y Casa de la Moneda.
Baches que parecen socavones, coladeras sumidas y hasta “albercas”.
Ya van más de seis 6 meses así... ¿Qué pasa ahí… pic.twitter.com/XucCX85BB1
¡Conoce las marchas programadas para hoy!
¡Presta mucha atención! Estas son las manchas programadas para este miércoles 28 de agosto:
* Se prevé a las 10:00 horas manifestantes en James Sullivan No. 133, Col. San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.
*A las 10:00 horas se espera el arribo de manifestantes en Donceles y Allende, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
* Se espera a las 10:30 horas manifestantes en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
*A las 11:00 horas se espera el arribo de manifestantes en Liverpool No. 136, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
*A las 12:00 horas se prevé presencia de manifestantes en Tonalá no. 125, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.
*Considera a las 12:00 horas presencia de manifestantes en Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
*Se espera marcha a las 12:00 horas que partirá de Av. Álvaro Obregón no. 269, col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc rumbo al Zócalo Capitalino.
*Considera marcha a las 18:00 horas, que partirá de los Arcos del Embarcadero “Nativitas”, en Av. Hermenegildo Galeana, con destino al Centro Deportivo Xochimilco en Av. Francisco Goitia y Av. 16 de Septiembre, colonia Santiago Tepalcatlalpan, alcaldía
¡Toma en cuenta este dato antes de salir!
¡Consulta la información antes de salir! De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este jueves 28 de agosto, los siguientes vehículos no podrán circular en la CDMX y el Edomex:
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 28, 2025
El #HoyNoCircula del jueves 28 de agosto en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.
🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/ytn5ZbyWvz
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte las manifestaciones, bloqueos y las marchas que afectarán a la capital este jueves 28 de agosto del 2025.
