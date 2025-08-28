Logo InklusionSitio accesible
Tráfico y afectaciones viales en CDMX HOY: Manifestaciones, marchas y bloqueos

Sigue este reporte de las marchas, bloqueos, manifestaciones y calles afectadas por tráfico y accidentes EN VIVO durante este jueves 28 de agosto en CDMX.

Notas
Seguridad
Escrito por: Daniel Rivera-Pilar Espinioza
Tráfico y afectaciones viales en CDMX HOY: Manifestaciones, marchas y bloqueos. En la imagen se observa a un grupo de manifestantes sobre el Paseo de la Reforma.
Sigue este reporte de las marchas, bloqueos, manifestaciones y calles afectadas por tráfico y accidentes EN VIVO durante este jueves 28 de agosto en CDMX.|Captura de pantalla

¡Atención, conductores capitalinos! Este jueves 28 de agosto de 2025, la Ciudad de México inicia la jornada con tráfico y afectaciones viales en varias zonas; además, durante el día, se esperan marchas, bloqueos y manifestaciones en distintos puntos de la capital, provocando tránsito lento durante el día. A ello se suma que por la tarde se esperan lluvias y encharcamientos, lo que complicará aún más la movilidad en la CDMX.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y el Centro de Orientación Vial (OVIAL) alertaron que varias avenidas principales estarán cerradas por protestas y bloqueos hoy en la Ciudad de México, por lo que recomiendan a automovilistas y peatones salir con anticipación, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real para evitar retrasos mayores.

EN VIVO

Sin reporte de marchas o bloqueos en la CDMX

Hasta el momento no han iniciado las marchas programadas para este jueves 28 de agosto.

GzcYpIfXYAA5UsE.png
|‘X’ OVIAL
GzcjQZXW8AAyaVA.png
|‘X’ OVIAL

¡Tómalo en cuenta! Socavón provoca caos en Azcapotzalco

En Azcapotzalco, vecinos denuncian un socavón que parece cenote en calle Poniente 146 y Norte 59, en la col. Industrial Vallejo.

Un tráiler quedó atorado esta mañana; el hoyo mide unos 10 metros de largo y 1.5 de profundidad. Urge atención de las autoridades para evitar tragedias.

¡Alerta vial! Afectaciones en División del Norte por corte de agua

Mega fuga de agua se registra en División del Norte y calle Llanté en la colonia Xotepingo en Coyoacán. Miles y miles de litros de agua se desperdician.

¡Maneja con precaución! Baches afectan calles de la CDMX

Vecinos de la col. Irrigación denuncian el estado intransitable de la vialidad entre Falcón y Casa de la Moneda. Baches que parecen socavones, coladeras sumidas y hasta “albercas”.

¡Conoce las marchas programadas para hoy!

¡Presta mucha atención! Estas son las manchas programadas para este miércoles 28 de agosto:

* Se prevé a las 10:00 horas manifestantes en James Sullivan No. 133, Col. San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

*A las 10:00 horas se espera el arribo de manifestantes en Donceles y Allende, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

* Se espera a las 10:30 horas manifestantes en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

*A las 11:00 horas se espera el arribo de manifestantes en Liverpool No. 136, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

*A las 12:00 horas se prevé presencia de manifestantes en Tonalá no. 125, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

*Considera a las 12:00 horas presencia de manifestantes en Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

*Se espera marcha a las 12:00 horas que partirá de Av. Álvaro Obregón no. 269, col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc rumbo al Zócalo Capitalino.

*Considera marcha a las 18:00 horas, que partirá de los Arcos del Embarcadero “Nativitas”, en Av. Hermenegildo Galeana, con destino al Centro Deportivo Xochimilco en Av. Francisco Goitia y Av. 16 de Septiembre, colonia Santiago Tepalcatlalpan, alcaldía

Mantente informado mientras te enteras de las marchas y bloqueos en la CDMX

Mientras te enteras de las marchas y bloqueos en la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.

¡Toma en cuenta este dato antes de salir!

¡Consulta la información antes de salir! De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este jueves 28 de agosto, los siguientes vehículos no podrán circular en la CDMX y el Edomex:

¡Muy buenos FIAS!

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte las manifestaciones, bloqueos y las marchas que afectarán a la capital este jueves 28 de agosto del 2025.

Notas