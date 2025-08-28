Tráfico y afectaciones viales en CDMX HOY: Manifestaciones, marchas y bloqueos

¡Atención, conductores capitalinos! Este jueves 28 de agosto de 2025, la Ciudad de México inicia la jornada con tráfico y afectaciones viales en varias zonas; además, durante el día, se esperan marchas, bloqueos y manifestaciones en distintos puntos de la capital, provocando tránsito lento durante el día. A ello se suma que por la tarde se esperan lluvias y encharcamientos, lo que complicará aún más la movilidad en la CDMX.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y el Centro de Orientación Vial (OVIAL) alertaron que varias avenidas principales estarán cerradas por protestas y bloqueos hoy en la Ciudad de México, por lo que recomiendan a automovilistas y peatones salir con anticipación, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real para evitar retrasos mayores.

