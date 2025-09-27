Asaltan a otra joven en la Condesa, CDMX; el ladrón detenido tiene 13 ingresos a prisión

Un hombre de 50 años, con un increíble historial delictivo que incluye 13 ingresos al Sistema Penitenciario y otras 13 presentaciones ante el Ministerio Público, fue detenido en la colonia Condesa minutos después de que presuntamente amagara con un cuchillo a una joven para robarle sus pertenencias.

La captura del presunto ladrón reincidente fue posible gracias a la rápida y valiente denuncia de la víctima, de 26 años, quien lo señaló directamente a los policías de la Ciudad de México (CDMX) que patrullaban la zona.

El asalto en la Condesa: Amenazada con un cuchillo

El atraco ocurrió en el cruce de las calles Amatlán y Juan Escutia, en el corazón de la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. La víctima, una joven de 26 años, fue sorprendida por un sujeto que la amenazó con un cuchillo y la obligó a entregarle sus objetos de valor: un reloj, un anillo, una cadena y dinero en efectivo.

Tras el asalto, la joven se percató de la presencia de oficiales de la SSC que realizaban rondines de seguridad y de inmediato les solicitó ayuda. La víctima señaló al presunto responsable, que intentaba huir a pocos metros de distancia.

En una rápida acción, los policías le dieron alcance al hombre de 50 años. Al realizarle una revisión, le encontraron un cuchillo de 17 centímetros de largo y todos los objetos que la afectada reconoció como de su propiedad.

Un delincuente histórico en CDMX: 26 antecedentes penales

La sorpresa mayor vino tras el cruce de información en las bases de datos de la policía. El detenido de 50 años resultó ser un delincuente con un historial criminal que abarca más de dos décadas:



13 ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México entre 2003 y 2023, por delitos de Robo en distintas modalidades y Delitos contra la salud.

entre 2003 y 2023, por delitos de Robo en distintas modalidades y Delitos contra la salud. 13 presentaciones ante el Ministerio Público entre 2013 y 2025, por Robo en distintas modalidades, amenazas y agresiones físicas.

El hombre fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica por este nuevo delito.

