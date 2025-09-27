Brutal Volcadura en Zaragoza: Autobús de pasajeros vuelca cerca del Metro Guelatao y deja heridos

Un autobús de pasajeros de la Línea Volcanes volcó la mañana de este sábado en el bajo puente de la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la estación Guelatao de la Línea A del Metro, en la alcaldía Iztapalapa. El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México confirmó que el accidente dejó un saldo de cinco personas lesionadas.

De acuerdo con testigos, el percance ocurrió presuntamente porque el conductor de la unidad viajaba a exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control.

Accidente en el bajo puente de Guelatao: Así fue la volcadura del autobús

El siniestro se registró en la Calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Ejército de Oriente, una de las vialidades más transitadas del oriente de la Ciudad de México (CDMX). Según los testimonios recabados en el lugar, el chofer del autobús perdió el control de la unidad, lo que ocasionó que volcara sobre su costado izquierdo, quedando recostado sobre el asfalto.

Al lugar acudieron de inmediato elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX y paramédicos para atender la emergencia. Los bomberos confirmaron que, como resultado del accidente, cinco personas resultaron con lesiones. Todas fueron valoradas y atendidas en el mismo sitio por los cuerpos de emergencia.

Posteriormente, los bomberos realizaron las maniobras necesarias para volver a poner el autobús sobre sus ruedas y retirarlo de la vialidad, concluyendo el servicio de emergencia. La zona fue acordonada, lo que generó una importante afectación vial durante las labores de rescate.