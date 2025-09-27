Mientras dormía | ¡Tiroteo mortal en Azcapotzalco! Hombre abatido en la Calzada Tlatilco

Un violento incidente tuvo lugar en las primeras horas de este sábado en la Alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, donde un hombre fue abatido a tiros en la calle.

La agresión ocurrió sobre la Calzada Tlatilco, en las inmediaciones de la colonia del mismo nombre, justo antes de la medianoche del viernes. Según reportes de los vecinos del sector, se escucharon múltiples detonaciones de armas de fuego que alertaron a las autoridades.

#MientrasDormía | Un hombre fue asesinado a balazos la madrugada de este sábado en #Azcapotzalco, CDMX.



La víctima, de unos 45 años, fue encontrada sin vida sobre Calzada Tlatilco, colonia Tlatilco. Testigos señalaron que los agresores huyeron en una motocicleta negra.



Vía:… pic.twitter.com/rpNY53R4VQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 27, 2025

Tras el llamado de emergencia, personal de seguridad se desplazó al sitio y localizó a un hombre, cuya edad se estimaba en cerca de 45 años, tendido en el pavimento. La víctima no presentaba signos de consciencia y tenía lesiones visibles en el cráneo. Los reportes indican que el ataque fue directo en contra de este individuo, quien se encontraba caminando por el lugar al momento de la agresión.

Testimonios recabados en el lugar señalaron que el o los atacantes se dieron a la fuga inmediatamente después del crimen, huyendo a bordo de una motocicleta de color negro. Hasta el momento, se desconoce el móvil de la agresión y no se reporta ninguna persona asegurada en relación con el suceso.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), junto con personal de Protección Civil y elementos de la Base Libra, llegaron al punto para intentar prestar auxilio. Sin embargo, tras la valoración de la víctima, se pudo confirmar la pérdida de las funciones vitales. El primer diagnóstico médico indicó que el hombre recibió un doble impacto de proyectil de arma de fuego en la zona frontal izquierda de su cabeza.

Elementos de la policía capitalina procedieron a resguardar la escena del crimen, estableciendo un cerco de seguridad en espera de la llegada de la Coordinación Territorial y de los servicios periciales de la Fiscalía.

Tensión en el levantamiento del cuerpo

La llegada de las autoridades forenses y el inicio de las diligencias para el levantamiento del cuerpo generó tensión. De acuerdo con los reportes, familiares del fallecido se hicieron presentes y protagonizaron un altercado con el personal de la Fiscalía que trabajaba en el procesamiento de la escena.

Adicionalmente, se reportó que un equipo de reporteros de Fuerza Informativa Azteca que se encontraba en el sitio para documentar el hecho fue agredido mientras realizaban su trabajo.

Finalmente, los restos del hombre fueron trasladados al anfiteatro correspondiente, donde se dará inicio a la carpeta de investigación. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos y poder identificar a los responsables de esta agresión.

